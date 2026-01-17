«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Торпедо»

Московский «Спартак» проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Единственную шайбу забросил Глеб Пугачев (29-я минута). 17-летний форвард забросил во втором матче подряд. Всего на счету Пугачева 5 матчей и 3 (2+1) очка в КХЛ.
Голкипер «Торпедо» Денис Костин четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль».
Ранее в этом сезоне «Спартак» один раз обыграл «Торпедо» при двух поражениях (3:4 ОТ, 3:4, 7:6).
«Спартак» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 58 очками в 46 встречах расположилось на четвертой строчке.
В следующем матче «Спартак» 20 января в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс», «Торпедо» днем ранее тоже на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».
Алексей Жамнов
Алексей Исаков
Александр Георгиев
(00:00-53:12)
Денис Костин
Александр Георгиев
(53:17-58:50)
12:10
Демид Мансуров
28:53
Глеб Пугачев
40:00
Богдан Конюшков
48:24
Иван Морозов
53:17
Бобби Нарделла
56:31
Егор Соколов
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит