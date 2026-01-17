Ричмонд
«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Торпедо»

Единственную шайбу забросил 17-летний форвард Глеб Пугачев.

Источник: РБК Спорт

Московский «Спартак» проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Единственную шайбу забросил Глеб Пугачев (29-я минута). 17-летний форвард забросил во втором матче подряд. Всего на счету Пугачева 5 матчей и 3 (2+1) очка в КХЛ.

Голкипер «Торпедо» Денис Костин четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль».

Ранее в этом сезоне «Спартак» один раз обыграл «Торпедо» при двух поражениях (3:4 ОТ, 3:4, 7:6).

«Спартак» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 58 очками в 46 встречах расположилось на четвертой строчке.

В следующем матче «Спартак» 20 января в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс», «Торпедо» днем ранее тоже на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».

Спартак
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10813 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Алексей Исаков
Вратари
Александр Георгиев
(00:00-53:12)
Денис Костин
Александр Георгиев
(53:17-58:50)
1-й период
12:10
Демид Мансуров
2-й период
28:53
Глеб Пугачев
3-й период
40:00
Богдан Конюшков
48:24
Иван Морозов
53:17
Бобби Нарделла
56:31
Егор Соколов
Статистика
Спартак
Торпедо
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит