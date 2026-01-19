Ричмонд
Омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор»

Итоговый счёт — 5 : 2 в пользу омичей.

Источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Авангарда» уверенно обыграли челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата. Итоговый счёт — 5 : 2 в пользу омичей.

Первый период выдался напряжённым и обоюдоострым. Уже на 11‑й минуте Дамир Шарипзянов открыл счёт, точно поразив ворота «Трактора». Однако гости быстро отыгрались — к первому перерыву на табло горели равные 1 : 1.

Во втором периоде «ястребы» взяли игру под контроль: на 9‑й минуте Максим Лажуа реализовал большинство, на 18‑й минуте отличился Майкл Маклауд, также воспользовавшись численным преимуществом и уже через минуту Дамир Шарипзянов оформил дубль, доведя счёт до 4 : 1.

Третий период стал продолжением доминирования омичей. Шарипзянов увеличил отрыв до 5 : 1. Челябинцы смогли отыграть одну шайбу, но на исходе матча, даже сняв вратаря, не сумели переломить ход встречи.

Следующий матч «Авангард» проведёт во вторник, 20 января, в 20:00 по омскому времени. Омичи отправятся в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву».

Ранее мы сообщали, когда возвратится в строй ассистент главного тренера «Авангарда» Александр Свитов.

Трактор
2:5
1:1, 0:3, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
18.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Ги Буше
Вратари
Сергей Мыльников
(00:00-49:37)
Никита Серебряков
Сергей Мыльников
(51:09-58:18)
Сергей Мыльников
(58:46-58:57)
Сергей Мыльников
(c 59:55)
1-й период
01:46
Эндрю Потуральски
10:56
Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони)
10:56
Командный штраф
16:14
Александр Кадейкин
(Артемий Низамеев)
2-й период
22:34
Командный штраф
28:08
Логан Дэй
28:35
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
32:22
Дамир Шарипзянов
32:22
Дамир Шарипзянов
36:28
Александр Кадейкин
37:36
Майкл Маклауд
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
38:40
Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони, Василий Пономарев)
3-й период
48:07
Джош Ливо
49:24
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
49:37
Артем Блажиевский
51:09
Андрей Светлаков
(Михаил Григоренко, Григорий Дронов)
Статистика
Трактор
Авангард
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит