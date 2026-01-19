Ричмонд
В Челябинске состоялся хоккейный матч двух культурных столиц

Челябинский «Трактор» сыграл с омским «Авангардом».

Источник: Комсомольская правда

Хоккеисты из двух культурных столиц встретились на льду: челябинский «Трактор» сыграл с омским «Авангардом». Омск стал культурной столицей России 2026 года, а Челябинск получит статус культурной столицы страны в 2027 году.

— Произошло уникальное культурно-спортивное событие, — прокомментировал депутат Госдумы Николай Новичков. — Игра была яркой, насыщенной и напряженной. Но хоккей — тот вид спорта, в котором ничьи не бывает. Победил омский «Авангард».

У челябинцев остается шанс взять реванш. 15 февраля «Трактор» вновь встретится с «Авангардом», но уже в Омске.

Напомним, «Трактор» в матче 18 января уступил соперникам с разницей в три шайбы.

Трактор
2:5
1:1, 0:3, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
18.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Ги Буше
Вратари
Сергей Мыльников
(00:00-49:37)
Никита Серебряков
Сергей Мыльников
(51:09-58:18)
Сергей Мыльников
(58:46-58:57)
Сергей Мыльников
(c 59:55)
1-й период
01:46
Эндрю Потуральски
10:56
Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони)
10:56
Командный штраф
16:14
Александр Кадейкин
(Артемий Низамеев)
2-й период
22:34
Командный штраф
28:08
Логан Дэй
28:35
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
32:22
Дамир Шарипзянов
32:22
Дамир Шарипзянов
36:28
Александр Кадейкин
37:36
Майкл Маклауд
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
38:40
Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони, Василий Пономарев)
3-й период
48:07
Джош Ливо
49:24
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
49:37
Артем Блажиевский
51:09
Андрей Светлаков
(Михаил Григоренко, Григорий Дронов)
Статистика
Трактор
Авангард
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит