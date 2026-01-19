Гол Зинченко в первом матче за «Динамо» помог клубу победить «Северсталь»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:0, 2:4, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Артем Сергеев (20-я минута), Иван Зинченко (36), для которого этот матч стал первым после обмена из петербургского СКА, Антон Слепышев (46) и Максим Комтуа (51). В составе проигравших голами отметились Томас Грегуар (47), Кирилл Танков (53), Александр Скоренов (53) и Тимофей Давыдов (58). Автором победного буллита стал форвард «бего-голубых» Никита Гусев.
Нападающий «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев отметился двумя результативными пасами и довел количество очков в регулярных чемпионатах КХЛ до 100 (35 голов + 65 передач). Давыдов провел 200-й матч в КХЛ, его партнер по команде нападающий Илья Рейнгардт — 100-й.
Столичный клуб прервал серию из трех поражений и, набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, где лидирует «Северсталь», в активе которой 64 балла.
В следующем матче «Динамо» 21 января сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», череповчане в тот же день встретятся на выезде с «Сочи».
Вячеслав Козлов
Андрей Козырев
Владислав Подъяпольский
(00:00-49:52)
Константин Шостак
(00:00-01:54)
Владислав Подъяпольский
(50:01-65:00)
Константин Шостак
(02:16-57:03)
Константин Шостак
(57:14-65:00)
02:16
Максим Комтуа
19:05
Артем Сергеев
(Семен Дер-Аргучинцев, Магомед Шараканов)
35:38
13558
(Максим Мамин, Максим Комтуа)
41:00
Николай Чебыкин
42:13
Никита Гусев
45:29
Антон Слепышев
(Семен Дер-Аргучинцев, Джордан Уил)
46:45
Томас Грегуар
(Михаил Ильин, Янни Калдис)
50:01
Никита Камалов
50:54
Максим Комтуа
(Никита Гусев, Джордан Уил)
52:04
Кирилл Танков
(Янни Калдис, Данил Аймурзин)
52:30
Александр Скоренов
(Тимофей Давыдов, Руслан Абросимов)
57:14
Тимофей Давыдов
(Александр Скоренов, Николай Буренов)
58:16
Руслан Абросимов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит