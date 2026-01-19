Гол Зинченко в первом матче за «Динамо» помог клубу победить «Северсталь»

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:0, 2:4, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Артем Сергеев (20-я минута), Иван Зинченко (36), для которого этот матч стал первым после обмена из петербургского СКА, Антон Слепышев (46) и Максим Комтуа (51). В составе проигравших голами отметились Томас Грегуар (47), Кирилл Танков (53), Александр Скоренов (53) и Тимофей Давыдов (58). Автором победного буллита стал форвард «бего-голубых» Никита Гусев.