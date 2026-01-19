Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина
1
:
Баффало
1
П1
2.35
X
2.66
П2
4.44
Хоккей. НХЛ
20.01
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
20.01
Торонто
:
Миннесота
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
20.01
Вегас
:
Филадельфия
П1
1.75
X
4.50
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
20.01
Чикаго
:
Виннипег
П1
2.88
X
4.30
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
20.01
Калгари
:
Нью-Джерси
П1
2.55
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
20.01
Анахайм
:
Рейнджерс
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
20.01
Ванкувер
:
Айлендерс
П1
2.94
X
4.20
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Гол Зинченко в первом матче за «Динамо» помог клубу победить «Северсталь»

Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Северсталь» в домашнем матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:0, 2:4, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Артем Сергеев (20-я минута), Иван Зинченко (36), для которого этот матч стал первым после обмена из петербургского СКА, Антон Слепышев (46) и Максим Комтуа (51). В составе проигравших голами отметились Томас Грегуар (47), Кирилл Танков (53), Александр Скоренов (53) и Тимофей Давыдов (58). Автором победного буллита стал форвард «бего-голубых» Никита Гусев.

Нападающий «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев отметился двумя результативными пасами и довел количество очков в регулярных чемпионатах КХЛ до 100 (35 голов + 65 передач). Давыдов провел 200-й матч в КХЛ, его партнер по команде нападающий Илья Рейнгардт — 100-й.

Столичный клуб прервал серию из трех поражений и, набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, где лидирует «Северсталь», в активе которой 64 балла.

В следующем матче «Динамо» 21 января сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», череповчане в тот же день встретятся на выезде с «Сочи».

Динамо М
5:4
1:0, 1:0, 2:4, 0:0
Б
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
19.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 6842 зрителя
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Андрей Козырев
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-49:52)
Константин Шостак
(00:00-01:54)
Владислав Подъяпольский
(50:01-65:00)
Константин Шостак
(02:16-57:03)
Константин Шостак
(57:14-65:00)
1-й период
02:16
Максим Комтуа
19:05
Артем Сергеев
(Семен Дер-Аргучинцев, Магомед Шараканов)
2-й период
35:38
13558
(Максим Мамин, Максим Комтуа)
3-й период
41:00
Николай Чебыкин
42:13
Никита Гусев
45:29
Антон Слепышев
(Семен Дер-Аргучинцев, Джордан Уил)
46:45
Томас Грегуар
(Михаил Ильин, Янни Калдис)
50:01
Никита Камалов
50:54
Максим Комтуа
(Никита Гусев, Джордан Уил)
52:04
Кирилл Танков
(Янни Калдис, Данил Аймурзин)
52:30
Александр Скоренов
(Тимофей Давыдов, Руслан Абросимов)
57:14
Тимофей Давыдов
(Александр Скоренов, Николай Буренов)
58:16
Руслан Абросимов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Статистика
Динамо М
Северсталь
Штрафное время
7
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит