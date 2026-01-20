Ричмонд
«Опять не получилось»: «Адмирал» проиграл шестой раз подряд

«Моряки» не смогли переломить ход встречи в игре против «Ак Барса».

Источник: PrimaMedia.ru

«Адмирал» проиграл «Ак Барсу» — 2:5. Для «моряков» это поражение стало шестым подряд и 32-м в сезоне. Пока с новым главным главным тренером Олегом Браташом команда из Владивостока не побеждает.

Хозяева могли открывать счёт уже на первой минуте — Дмитро Тимашов попал в штангу. «Ак Барс» остался в меньшинстве, но «Адмирал» не смог реализовать численное преимущество. А с появлением на льду пятого полевого «моряки» пропустили. Радэль Замалтдинов классно попал с кистей и открыл счёт в матче. Еще две результативные атаки получились у «Ак Барса» в конце первого периода. За 44 секунды казанцы сумели отличились дважды: сначала Александр Барабанов сыграл на добивании после броска Галимова, затем Пустозёров завершил трёхходовку с участием Семёнова и Хмелевского.

Во втором периоде «Адмирал» быстро забил — Брюквин подловил соперника на ошибке и поразил ближнюю девятку. А после голкипер гостей не лучшим образом отбил не самый опасный бросок Дмитро Тимашова, после чего шайба опустилась за ленточку — 2:3.

После второй пропущенной шайбы, «Ак Барс» вернул себе контроль над игрой, обосновался в чужой зоне.

«Адмирал» уже в третьем периоде получил большинство, и оно вышло кошмарным — мало того, что сами не забили, так ещё и Либор Шулак умудрился забить в свои ворота в простой ситуации. Игроков «Ак Барса» и близко не было, никто его не прессинговал: видимо, шайба сошла с крюка, а гол в итоге записали на Илью Карпухина.

После ошибки Шулака «Адмирал» очень неплохо выглядел в атаке — могли забивать Муранов, Ручкин и Шестаков, казанцы раз за разом спасались. Последним шансом «Адмирала» стала ещё одна попытка реализовать лишнего, но смена вратаря на шестого полевого игрока закончилась голом в пустые ворота. Победа «Ак Барса» со счётом 5:2.

«Старались, как и в прошлой игре, спастись, догнать, сравнять, но опять не получилось. Если бы не автогол Шулака, могли бы зацепиться за результат? Сослагательное наклонение тут не работает, результат на табло, говорить теперь можно что угодно», — сказал главный тренер «Адмирала» Олег Браташ.

Адмирал
2:5
0:3, 2:0, 0:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
19.01.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 3055 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Анвар Гатиятулин
Вратари
Арсений Цыба
(00:00-58:39)
Тимур Билялов
Арсений Цыба
(c 59:33)
1-й период
01:11
Алексей Пустозеров
03:58
Радэль Замалтдинов
(Митчелл Миллер, Никита Дыняк)
18:04
Александр Барабанов
(Артем Галимов, Илья Сафонов)
18:48
Алексей Пустозеров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
2-й период
21:07
Владимир Брюквин
(Павел Шэн, Степан Старков)
31:47
Дмитро Тимашов
(Семен Ручкин, Георгий Солянников)
33:33
Аркадий Шестаков
3-й период
43:05
Илья Сафонов
43:59
Илья Карпухин
55:44
Радэль Замалтдинов
59:33
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
Статистика
Адмирал
Ак Барс
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит