«Опять не получилось»: «Адмирал» проиграл шестой раз подряд

«Адмирал» уже в третьем периоде получил большинство, и оно вышло кошмарным — мало того, что сами не забили, так ещё и Либор Шулак умудрился забить в свои ворота в простой ситуации. Игроков «Ак Барса» и близко не было, никто его не прессинговал: видимо, шайба сошла с крюка, а гол в итоге записали на Илью Карпухина.