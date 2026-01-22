Квартальнов: В хоккее за ошибки наказывают, это и сделал «Локомотив»

Решающую шайбу в матче на 60-й минуте забросил форвард «Локо» Егор Сурин.
— Получилась неплохая игра. Я думаю, что не дотерпели и где-то нужно было сыграть чуть-чуть попроще. Пропустили за 30 секунд из-за ворот, но нужно было нам успокоить игру. На очки наиграли, но в хоккее за ошибки наказывают, это и сделал «Локомотив».
— Хорошую игру показала команда, но чего не хватило в атаке, как вам кажется?
— Не хватило немножко наглости и мощности, чем славится «Локомотив». Когда соперник на пятаке понаглее и поуверенней действует, а у нас немножко академизм есть. Когда забили первый гол, мы сыграли попроще, так нужно чаще делать. Наверное, большинство у нас сегодня не сработало. У первой тройки, которая у нас неплохо действует, не задалось.
— Уже затронули момент с голом, пропущенным на последней минуте. Все-таки это больше ошибка вашей команды или мастерство соперника?
— Наша ошибка. Конечно, мастерство соперника тоже есть — шайба прошла через пятак, и они добились своего, шли туда. Нужно было просто оставить шайбу за воротами, не терять ее и поменяться. Я думаю, можно было засушить этот отрезок встречи, — приводит слова Квартальнова клубная пресс-служба.
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Даниил Исаев
Василий Демченко
(00:00-59:40)
03:24
Вадим Шипачев
22:27
Павел Красковский
38:02
Байрон Фрэз
42:20
Никита Пышкайло
(Роберт Хэмилтон)
42:40
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Березкин)
51:28
Георгий Иванов
59:36
Егор Сурин
(Александр Радулов)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
