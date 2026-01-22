Ричмонд
Квартальнов: В хоккее за ошибки наказывают, это и сделал «Локомотив»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Решающую шайбу в матче на 60-й минуте забросил форвард «Локо» Егор Сурин.

— Получилась неплохая игра. Я думаю, что не дотерпели и где-то нужно было сыграть чуть-чуть попроще. Пропустили за 30 секунд из-за ворот, но нужно было нам успокоить игру. На очки наиграли, но в хоккее за ошибки наказывают, это и сделал «Локомотив».

— Хорошую игру показала команда, но чего не хватило в атаке, как вам кажется?

— Не хватило немножко наглости и мощности, чем славится «Локомотив». Когда соперник на пятаке понаглее и поуверенней действует, а у нас немножко академизм есть. Когда забили первый гол, мы сыграли попроще, так нужно чаще делать. Наверное, большинство у нас сегодня не сработало. У первой тройки, которая у нас неплохо действует, не задалось.

— Уже затронули момент с голом, пропущенным на последней минуте. Все-таки это больше ошибка вашей команды или мастерство соперника?

— Наша ошибка. Конечно, мастерство соперника тоже есть — шайба прошла через пятак, и они добились своего, шли туда. Нужно было просто оставить шайбу за воротами, не терять ее и поменяться. Я думаю, можно было засушить этот отрезок встречи, — приводит слова Квартальнова клубная пресс-служба.

Локомотив
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7615 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Даниил Исаев
Василий Демченко
(00:00-59:40)
1-й период
03:24
Вадим Шипачев
2-й период
22:27
Павел Красковский
38:02
Байрон Фрэз
3-й период
42:20
Никита Пышкайло
(Роберт Хэмилтон)
42:40
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Березкин)
51:28
Георгий Иванов
59:36
Егор Сурин
(Александр Радулов)
Статистика
Локомотив
Динамо Мн
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит