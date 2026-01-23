«Барыс» уступил ЦСКА на выездном матче в Москве

ЦСКА мог забивать, когда Максим Соркин убежал со скамейки штрафников один на один, а у «Барыса» отличные шансы были у Майкла Веккьоне и Макса Уиллмана. Но Адам Шил и Дмитрий Гамзин в этих эпизодах сыграли выше всяких похвал.