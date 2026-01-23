«Барыс» уступил ЦСКА на выездном матче в Москве

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Вторым соперником «Барыса» в выездной серии стал ЦСКА.
Игра прошла в Москве в спортивном комплексе «ЦСКА Арена».
Тренерский штаб гостей ограничился заменой в играющем составе 13-го нападающего — вместо Максима Мухаметова на этой позиции был заявлен Кирилл Ляпунов.
Два периода встречи прошли в довольно вязкой борьбе при не слишком большом количестве голевых моментов.
ЦСКА мог забивать, когда Максим Соркин убежал со скамейки штрафников один на один, а у «Барыса» отличные шансы были у Майкла Веккьоне и Макса Уиллмана. Но Адам Шил и Дмитрий Гамзин в этих эпизодах сыграли выше всяких похвал.
В итоге, исход поединка вновь решило одно взятие ворот. За полторы минуты до финальной сирены победу ЦСКА принёс Никита Охотюк. 24 января подопечные Михаила Кравца в Нижнекамске сыграют с «Нефтехимиком».
20 января казахстанский «Барыс» встретился с «Ладой» в первом матче выездной серии, который прошел в Тольятти. Тогда клуб уступил со счетом 2:0.
Игорь Никитин
Михаил Кравец
Дмитрий Гамзин
Адам Шил
(00:00-58:53)
24:24
Максим Соркин
52:23
Самат Данияр
54:03
Иван Дроздов
58:33
Никита Охотюк
(Денис Зернов, Мак Холлоуэлл)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит