«Барыс» уступил ЦСКА на выездном матче в Москве

В следующем матче 24 января подопечные Михаила Кравца в Нижнекамске сыграют с «Нефтехимиком».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Вторым соперником «Барыса» в выездной серии стал ЦСКА.

Игра прошла в Москве в спортивном комплексе «ЦСКА Арена».

Тренерский штаб гостей ограничился заменой в играющем составе 13-го нападающего — вместо Максима Мухаметова на этой позиции был заявлен Кирилл Ляпунов.

Два периода встречи прошли в довольно вязкой борьбе при не слишком большом количестве голевых моментов.

ЦСКА мог забивать, когда Максим Соркин убежал со скамейки штрафников один на один, а у «Барыса» отличные шансы были у Майкла Веккьоне и Макса Уиллмана. Но Адам Шил и Дмитрий Гамзин в этих эпизодах сыграли выше всяких похвал.

В итоге, исход поединка вновь решило одно взятие ворот. За полторы минуты до финальной сирены победу ЦСКА принёс Никита Охотюк. 24 января подопечные Михаила Кравца в Нижнекамске сыграют с «Нефтехимиком».

20 января казахстанский «Барыс» встретился с «Ладой» в первом матче выездной серии, который прошел в Тольятти. Тогда клуб уступил со счетом 2:0.

ЦСКА
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 5123 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Михаил Кравец
Вратари
Дмитрий Гамзин
Адам Шил
(00:00-58:53)
2-й период
24:24
Максим Соркин
3-й период
52:23
Самат Данияр
54:03
Иван Дроздов
58:33
Никита Охотюк
(Денис Зернов, Мак Холлоуэлл)
Статистика
ЦСКА
Барыс
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит