Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
0
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.10
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.10
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.89
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.10
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

«Адмирал» потерпел 8-е поражение подряд в КХЛ после назначения Браташа

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. «Адмирал» из Владивостока со счетом 1:3 проиграл челябинскому «Трактору» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: КХЛ

Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (23-я минута), Артемий Низамеев (43) и Виталий Кравцов (60). У проигравших отличился Егор Чезганов (28), который провел первую игру за «Адмирал» после перехода из «Спартака».

Для «Адмирала» данное поражение стало восьмым подряд после назначения Олега Браташа на должность главного тренера. Специалист возглавляет команду с 4 января, он сменил на этом посту Леонида Тамбиева.

«Трактор» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 48 матчах. «Адмирал» идет на последней, 11-й позиции с 34 очками после 47 игр. В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях против лидера регулярного чемпионата магнитогорского «Металлурга» 27 января, «Адмирал» днем ранее встретится на выезде с омским «Авангардом».

Трактор
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
24.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Олег Браташ
Вратари
Сергей Мыльников
И. Кульбаков
(00:00-57:56)
И. Кульбаков
(c 59:07)
1-й период
08:00
Никита Ефремов
13:10
Андрей Светлаков
13:10
Андрей Светлаков
2-й период
22:58
Андрей Светлаков
(Виталий Кравцов, Григорий Дронов)
27:42
Егор Чезганов
(Владимир Брюквин, Семен Ручкин)
29:42
Андрей Никонов
3-й период
42:23
Артемий Низамеев
(Егор Коршков)
52:17
Егор Коршков
59:07
Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков)
Статистика
Трактор
Адмирал
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит