«Адмирал» потерпел 8-е поражение подряд в КХЛ после назначения Браташа

Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (23-я минута), Артемий Низамеев (43) и Виталий Кравцов (60). У проигравших отличился Егор Чезганов (28), который провел первую игру за «Адмирал» после перехода из «Спартака».
Для «Адмирала» данное поражение стало восьмым подряд после назначения Олега Браташа на должность главного тренера. Специалист возглавляет команду с 4 января, он сменил на этом посту Леонида Тамбиева.
«Трактор» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 48 матчах. «Адмирал» идет на последней, 11-й позиции с 34 очками после 47 игр. В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях против лидера регулярного чемпионата магнитогорского «Металлурга» 27 января, «Адмирал» днем ранее встретится на выезде с омским «Авангардом».
Евгений Корешков
Олег Браташ
Сергей Мыльников
И. Кульбаков
(00:00-57:56)
И. Кульбаков
(c 59:07)
08:00
Никита Ефремов
13:10
Андрей Светлаков
13:10
Андрей Светлаков
22:58
Андрей Светлаков
(Виталий Кравцов, Григорий Дронов)
27:42
Егор Чезганов
(Владимир Брюквин, Семен Ручкин)
29:42
Андрей Никонов
42:23
Артемий Низамеев
(Егор Коршков)
52:17
Егор Коршков
59:07
Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит