«Адмирал» потерпел 8-е поражение подряд в КХЛ после назначения Браташа

«Трактор» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 48 матчах. «Адмирал» идет на последней, 11-й позиции с 34 очками после 47 игр. В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях против лидера регулярного чемпионата магнитогорского «Металлурга» 27 января, «Адмирал» днем ранее встретится на выезде с омским «Авангардом».