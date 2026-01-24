Ларионов назвал разгром ХК СКА от «Торпедо» наибольшим разочарованием в карьере

Наставник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Игорь Ларионов высказался об итогах гостевой для «армейцев с Невы» встречи регулярного чемпионата сезона КХЛ-2025/2026 с нижегородским «Торпедо».
Игра состоялась 24 января в Нижнем Новгороде и завершилась разгромным поражением «красно-синих» со счётом 0:6. Данный проигрыш стал для ХК СКА четвёртым кряду.
«Неприятно проигрывать с таким счётом. Самое большое разочарование в моей тренерской карьере. Хочу поздравить соперника с победой. Нам надо будет перегруппироваться. Нужно преодолевать через труд, характер, в прошедшем матче этого не было», — цитирует специалиста канал «Матч ТВ».
Напомним, что 65-летний «Профессор», как принято называть Ларионова, возглавляет «армейцев» из Северной столицы с июня 2025 года.
Под руководством Ларионова СКА набрал 53 очка за 47 сыгранных матчей регулярки и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. 27 января на площадке Ледового дворца в Санкт-Петербурге «красно-синие» примут «Локомотив» из Ярославля.
Алексей Исаков
Игорь Ларионов
Денис Костин
Артемий Плешков
(00:00-16:52)
Сергей Иванов
(c 16:52)
09:21
Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Амир Гараев)
13:50
Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
16:52
Кирилл Свищев
(Егор Соколов)
28:15
Сергей Плотников
28:30
Владислав Фирстов
29:36
Джозеф Бландизи
29:52
Егор Виноградов
(Бобби Нарделла, Владимир Ткачев)
32:47
Шейн Принс
36:24
Кирилл Свищев
(Даниил Журавлев, Егор Соколов)
41:44
Андрей Белевич
41:44
Андрей Белевич
46:53
Никита Недопекин
52:09
Матвей Поляков
52:32
Егор Виноградов
(Егор Соколов, Владимир Ткачев)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит