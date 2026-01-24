Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл
0
:
Юта
0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
0
:
Баффало
0
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота
:
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.01
Эдмонтон
:
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
Ларионов назвал разгром ХК СКА от «Торпедо» наибольшим разочарованием в карьере

Наставник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Игорь Ларионов высказался об итогах гостевой для «армейцев с Невы» встречи регулярного чемпионата сезона КХЛ-2025/2026 с нижегородским «Торпедо».

Источник: Metaratings.ru

Наставник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Игорь Ларионов высказался об итогах гостевой для «армейцев с Невы» встречи регулярного чемпионата сезона КХЛ-2025/2026 с нижегородским «Торпедо».

Игра состоялась 24 января в Нижнем Новгороде и завершилась разгромным поражением «красно-синих» со счётом 0:6. Данный проигрыш стал для ХК СКА четвёртым кряду.

«Неприятно проигрывать с таким счётом. Самое большое разочарование в моей тренерской карьере. Хочу поздравить соперника с победой. Нам надо будет перегруппироваться. Нужно преодолевать через труд, характер, в прошедшем матче этого не было», — цитирует специалиста канал «Матч ТВ».

Напомним, что 65-летний «Профессор», как принято называть Ларионова, возглавляет «армейцев» из Северной столицы с июня 2025 года.

Под руководством Ларионова СКА набрал 53 очка за 47 сыгранных матчей регулярки и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. 27 января на площадке Ледового дворца в Санкт-Петербурге «красно-синие» примут «Локомотив» из Ярославля.

Торпедо
6:0
3:0, 2:0, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
24.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Игорь Ларионов
Вратари
Денис Костин
Артемий Плешков
(00:00-16:52)
Сергей Иванов
(c 16:52)
1-й период
09:21
Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Амир Гараев)
13:50
Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
16:52
Кирилл Свищев
(Егор Соколов)
2-й период
28:15
Сергей Плотников
28:30
Владислав Фирстов
29:36
Джозеф Бландизи
29:52
Егор Виноградов
(Бобби Нарделла, Владимир Ткачев)
32:47
Шейн Принс
36:24
Кирилл Свищев
(Даниил Журавлев, Егор Соколов)
3-й период
41:44
Андрей Белевич
41:44
Андрей Белевич
46:53
Никита Недопекин
52:09
Матвей Поляков
52:32
Егор Виноградов
(Егор Соколов, Владимир Ткачев)
Статистика
Торпедо
СКА
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит