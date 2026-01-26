Ричмонд
«Металлург» первым вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл дома хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), благодаря чему в плей-офф досрочно пробился магнитогорский «Металлург».

Встреча прошла в Екатеринбурге в понедельник и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Даниэль Спронг (9-я и 60-я минуты), Степан Хрипунов (13) и Александр Шаров (35). У «Амура» отличились Олег Ли (31) и Евгений Свечников (42).

Поражение «Амура» в основное время гарантировало лидеру Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу» выход в плей-офф КХЛ. Команда Андрея Разина стала первым участником розыгрыша Кубка Гагарина 2026 года.

«Автомобилист», набрав 60 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Амур», проигравший девятый раз подряд, идет девятым с 39 баллами. Дальневосточный клуб отстает от «Металлурга» на 39 очков. 29 января «Амур» и «Автомобилист» встретятся в Хабаровске.

Автомобилист
4:2
2:0, 1:1, 1:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
26.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 8197 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Александр Андриевский
Вратари
Евгений Аликин
Максим Дорожко
(00:00-30:00)
Максим Дорожко
(30:09-46:43)
Максим Дорожко
(46:46-58:47)
Максим Дорожко
(c 59:43)
1-й период
08:20
Даниэль Спронг
(Брукс Мэйсек, Кирилл Воробьев)
12:47
Степан Хрипунов
(Ярослав Бусыгин, Алексей Бывальцев)
2-й период
25:32
Рид Буше
30:09
Олег Ли
(Евгений Грачев, Алекс Гальченюк)
30:09
Владимир Галкин
34:12
Александр Шаров
(Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек)
3-й период
41:20
Евгений Свечников
(Ярослав Дыбленко, Алекс Бродхерст)
46:46
Юрий Паутов
47:23
Алекс Гальченюк
53:23
Ярослав Бусыгин
55:00
Ярослав Лихачев
55:19
Кирилл Воробьев
59:43
Даниэль Спронг
(Кирилл Воробьев)
Статистика
Автомобилист
Амур
Штрафное время
10
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит