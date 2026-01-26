«Металлург» первым вышел в плей-офф КХЛ

Встреча прошла в Екатеринбурге в понедельник и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Даниэль Спронг (9-я и 60-я минуты), Степан Хрипунов (13) и Александр Шаров (35). У «Амура» отличились Олег Ли (31) и Евгений Свечников (42).