ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Павел Карнаухов (3-я минута), Денис Гурьянов (11), Иван Дроздов (56) и Виталий Абрамов (59). У «Северстали» дважды отличился Кирилл Танков (16, 60).
ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл «Северсталь». Счет в очных противостояниях команд в текущем чемпионате стал 4−2.
Защитник «Северстали» Никита Камалов провел свой 500-й матч в лиге, его одноклубник Владимир Грудинин — 200-й. Отдавший две результативные передачи форвард череповчан Михаил Ильин записал на свой счет 100-е и 101-е очки в КХЛ.
ЦСКА, набрав 58 очков за 50 матчей, идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» (66 очков, 50 матчей) располагается на третьей позиции.
В следующем матче «Северсталь» 28 января на выезде сыграет против нижегородского «Торпедо», ЦСКА в этот же день в гостях встретится с московским «Динамо».
Игорь Никитин
Андрей Козырев
Дмитрий Гамзин
Константин Шостак
(00:00-10:51)
Всеволод Скотников
(10:51-56:19)
Всеволод Скотников
(58:23-59:32)
02:37
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Иван Патрихаев)
10:51
Денис Гурьянов
15:37
Кирилл Танков
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
36:33
Денис Гурьянов
42:13
Илья Рейнгардт
52:24
Владимир Грудинин
55:36
Иван Дроздов
(Иван Патрихаев)
58:23
Виталий Абрамов
(Денис Зернов, Иван Дроздов)
59:17
Кирилл Танков
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит