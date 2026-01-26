Ричмонд
ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ЦСКА на своем льду обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Павел Карнаухов (3-я минута), Денис Гурьянов (11), Иван Дроздов (56) и Виталий Абрамов (59). У «Северстали» дважды отличился Кирилл Танков (16, 60).

ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл «Северсталь». Счет в очных противостояниях команд в текущем чемпионате стал 4−2.

Защитник «Северстали» Никита Камалов провел свой 500-й матч в лиге, его одноклубник Владимир Грудинин — 200-й. Отдавший две результативные передачи форвард череповчан Михаил Ильин записал на свой счет 100-е и 101-е очки в КХЛ.

ЦСКА, набрав 58 очков за 50 матчей, идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» (66 очков, 50 матчей) располагается на третьей позиции.

В следующем матче «Северсталь» 28 января на выезде сыграет против нижегородского «Торпедо», ЦСКА в этот же день в гостях встретится с московским «Динамо».

ЦСКА
4:2
2:1, 0:0, 2:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
26.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 5665 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Козырев
Вратари
Дмитрий Гамзин
Константин Шостак
(00:00-10:51)
Всеволод Скотников
(10:51-56:19)
Всеволод Скотников
(58:23-59:32)
1-й период
02:37
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Иван Патрихаев)
10:51
Денис Гурьянов
15:37
Кирилл Танков
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
2-й период
36:33
Денис Гурьянов
3-й период
42:13
Илья Рейнгардт
52:24
Владимир Грудинин
55:36
Иван Дроздов
(Иван Патрихаев)
58:23
Виталий Абрамов
(Денис Зернов, Иван Дроздов)
59:17
Кирилл Танков
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
Статистика
ЦСКА
Северсталь
Штрафное время
5
7
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит