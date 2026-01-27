«Сибирь» обыграла «Торпедо» на последних 30 секундах матча КХЛ

В первом периоде «Сибирь» уступила сопернику со счетом 0:2. Во второй двадцатиминутке Сергей Широков отыграл одну шайбу. Одержать победу новосибирцам удалось на последней, 60-й минуте. Энди Андреофф, Архип Неколенко и Тимур Ахияров отправили сразу три шайбы в ворота нижегородцев за 29 секунд до окончания матча.
«Ребята молодцы, выстояли, они верили в то, что они делают. Когда сравняли счет, по лавке, по реакции было понятно, что готовы вырывать дополнительное очко даже в эти секунды», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.
По итогам 51 игры новосибирская команда занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 48 очков. Следующий матч «Сибирь» проведет 29 января с минским «Динамо».
Алексей Исаков
Ярослав Люзенков
Д. Дагестанский
(00:00-59:38)
Антон Красоткин
(00:00-59:18)
07:25
Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Антон Силаев)
09:22
Командный штраф
15:38
Сергей Широков
17:37
Амир Гараев
(Максим Летунов, Богдан Конюшков)
21:01
Архип Неколенко
23:34
Тимур Муханов
24:32
Сергей Широков
(Антон Косолапов, Энди Андреофф)
25:07
Архип Неколенко
28:45
Командный штраф
34:42
Максим Сушко
52:41
Командный штраф
59:14
Энди Андреофф
(Егор Аланов, Сергей Широков)
59:39
Архип Неколенко
(Егор Зайцев, Михаил Орлов)
59:43
Тимур Ахияров
(Энди Андреофф)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит