«Сибирь» обыграла «Торпедо» на последних 30 секундах матча КХЛ

«Ребята молодцы, выстояли, они верили в то, что они делают. Когда сравняли счет, по лавке, по реакции было понятно, что готовы вырывать дополнительное очко даже в эти секунды», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.