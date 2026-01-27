«Металлург» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Макар Хабаров (16-я минута), Дерек Барак (36) и Никита Михайлис (50). У «Трактора» отличились Александр Рыков (20) и Григорий Дронов (25).
«Металлург» четвертый раз по ходу сезона обыграл «Трактор», счет в очных противостояниях команд в текущем чемпионате стал 4−0. Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко записал на свой счет результативную передачу, набранное очко стало для 29-летнего форварда 300-м в КХЛ.
Магнитогорский клуб во второй раз в истории КХЛ забросил 200 и более шайб в регулярном чемпионате, после сыгранного матча в активе команды 203 гола. Клубный рекорд (212) был установлен в чемпионском для команды сезоне-2023/24.
В понедельник «Металлург» стал первым участником плей-офф КХЛ после поражения «Амура» в матче с екатеринбургским «Автомобилистом». Магнитогорский клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 80 очков за 49 матчей. «Трактор» (50) располагается на седьмой позиции.
В следующем матче «Металлург» 31 января примет минское «Динамо», «Трактор» двумя днями ранее на выезде сыграет против омского «Авангарда».
Андрей Разин
Евгений Корешков
Илья Набоков
Сергей Мыльников
(00:00-58:34)
Сергей Мыльников
(58:48-59:19)
06:28
Сергей Толчинский
15:56
Макар Хабаров
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
19:33
Александр Рыков
(Михаил Григоренко, Андрей Прибыльский)
24:30
Григорий Дронов
(Джош Ливо, Логан Дэй)
25:13
Владислав Юсупов
30:16
Логан Дэй
33:47
Люк Джонсон
33:47
Андрей Светлаков
35:14
Сергей Телегин
35:23
Дерек Барак
(Владимир Ткачев)
38:13
Руслан Исхаков
49:31
Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
55:50
Виталий Кравцов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит