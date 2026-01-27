Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.01
Бостон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.10
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
28.01
Нью-Джерси
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.15
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
28.01
Торонто
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.40
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
28.01
Флорида
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
28.01
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.53
П2
3.91
Хоккей. НХЛ
28.01
Сент-Луис
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
28.01
Сиэтл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

«Металлург» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Макар Хабаров (16-я минута), Дерек Барак (36) и Никита Михайлис (50). У «Трактора» отличились Александр Рыков (20) и Григорий Дронов (25).

«Металлург» четвертый раз по ходу сезона обыграл «Трактор», счет в очных противостояниях команд в текущем чемпионате стал 4−0. Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко записал на свой счет результативную передачу, набранное очко стало для 29-летнего форварда 300-м в КХЛ.

Магнитогорский клуб во второй раз в истории КХЛ забросил 200 и более шайб в регулярном чемпионате, после сыгранного матча в активе команды 203 гола. Клубный рекорд (212) был установлен в чемпионском для команды сезоне-2023/24.

В понедельник «Металлург» стал первым участником плей-офф КХЛ после поражения «Амура» в матче с екатеринбургским «Автомобилистом». Магнитогорский клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 80 очков за 49 матчей. «Трактор» (50) располагается на седьмой позиции.

В следующем матче «Металлург» 31 января примет минское «Динамо», «Трактор» двумя днями ранее на выезде сыграет против омского «Авангарда».

Металлург Мг
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
27.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7250 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Евгений Корешков
Вратари
Илья Набоков
Сергей Мыльников
(00:00-58:34)
Сергей Мыльников
(58:48-59:19)
1-й период
06:28
Сергей Толчинский
15:56
Макар Хабаров
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
19:33
Александр Рыков
(Михаил Григоренко, Андрей Прибыльский)
2-й период
24:30
Григорий Дронов
(Джош Ливо, Логан Дэй)
25:13
Владислав Юсупов
30:16
Логан Дэй
33:47
Люк Джонсон
33:47
Андрей Светлаков
35:14
Сергей Телегин
35:23
Дерек Барак
(Владимир Ткачев)
38:13
Руслан Исхаков
3-й период
49:31
Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
55:50
Виталий Кравцов
Статистика
Металлург Мг
Трактор
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит