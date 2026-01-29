«Авангард» всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 55-й минуте забросил Майкл Маклауд. Ассистировавший ему Дамир Шарипзянов продлил свою результативную серию (8 голов + 9 передач) до десяти матчей, а Эндрю Потуральски набрал очки (2+6) в шестой встрече подряд. Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков оформил третий в сезоне и 22-й в карьере шатаут в КХЛ.