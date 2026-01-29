«Авангард» всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 55-й минуте забросил Майкл Маклауд. Ассистировавший ему Дамир Шарипзянов продлил свою результативную серию (8 голов + 9 передач) до десяти матчей, а Эндрю Потуральски набрал очки (2+6) в шестой встрече подряд. Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков оформил третий в сезоне и 22-й в карьере шатаут в КХЛ.
Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников сыграл 100-й матч в КХЛ.
«Авангард», набрав 71 очко, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Трактор» с 50 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем матче «Трактор» 31 января сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью», днем позднее «Авангард» на выезде встретится с московским «Динамо».
Ги Буше
Евгений Корешков
Никита Серебряков
Сергей Мыльников
(00:00-59:07)
01:17
Артем Блажиевский
18:13
Джозеф Чеккони
18:13
Андрей Никонов
26:07
Владислав Юсупов
32:37
Артем Блажиевский
39:03
Логан Дэй
52:31
Арсений Коромыслов
54:35
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски)
56:01
Василий Пономарев
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит