«Северсталь» впервые с 2022 года обыграла в гостях московское «Динамо»

Для «Северстали» это первая победа над «Динамо» в гостевой игре регулярного чемпионата КХЛ с 12 ноября 2020 года (3:2 Б). После этого команды провели в Москве 15 матчей, в которых череповецкий клуб выиграл трижды, но все эти победы были одержаны в плей-офф — один раз в 2021 году, дважды — в 2022-м.