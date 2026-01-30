Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
31.01
Чикаго
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
31.01
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.51
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
31.01
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.17
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
1
П1
X
П2

«Северсталь» впервые с 2022 года обыграла в гостях московское «Динамо»

Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Череповца.

Источник: ХК "Северсталь"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» со счетом 3:2 победила московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 8 046 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Скоренов (34-я минута), Адам Лишка (38) и Илья Иванцов (49). У проигравших отличились Артем Швец-Роговой (13) и Егор Римашевский (14).

Для «Северстали» это первая победа над «Динамо» в гостевой игре регулярного чемпионата КХЛ с 12 ноября 2020 года (3:2 Б). После этого команды провели в Москве 15 матчей, в которых череповецкий клуб выиграл трижды, но все эти победы были одержаны в плей-офф — один раз в 2021 году, дважды — в 2022-м.

«Северсталь» занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками в 52 матчах. «Динамо» располагается на 7-й позиции, имея на счету 60 очков по итогам 52 встреч. В следующем матче «Северсталь» 2 февраля примет московский «Спартак», «Динамо “днем ранее сыграет дома с омским “Авангардом”.

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» дома одолел тольяттинскую «Ладу» (3:1), «Сочи» в гостях уступил китайскому «Шанхай Дрэгонс» (2:5).

Динамо М
2:3
2:0, 0:2, 0:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8046 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Андрей Козырев
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-58:20)
Всеволод Скотников
1-й период
03:16
Ансель Галимов
03:16
Тимофей Давыдов
04:52
Дилан Сикьюра
04:52
Николай Чебыкин
12:28
Артем Швец-Роговой
(Максим Комтуа, Семен Дер-Аргучинцев)
13:17
Егор Римашевский
2-й период
23:53
Никита Камалов
33:07
Дилан Сикьюра
33:34
Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
37:20
Адам Лишка
(Илья Чефанов, Руслан Абросимов)
37:32
Илья Квочко
3-й период
48:20
Илья Иванцов
(Владимир Грудинин, Александр Скоренов)
49:17
Данил Аймурзин
Статистика
Динамо М
Северсталь
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит