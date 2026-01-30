«Северсталь» впервые с 2022 года обыграла в гостях московское «Динамо»

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» со счетом 3:2 победила московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 8 046 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Скоренов (34-я минута), Адам Лишка (38) и Илья Иванцов (49). У проигравших отличились Артем Швец-Роговой (13) и Егор Римашевский (14).
Для «Северстали» это первая победа над «Динамо» в гостевой игре регулярного чемпионата КХЛ с 12 ноября 2020 года (3:2 Б). После этого команды провели в Москве 15 матчей, в которых череповецкий клуб выиграл трижды, но все эти победы были одержаны в плей-офф — один раз в 2021 году, дважды — в 2022-м.
«Северсталь» занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками в 52 матчах. «Динамо» располагается на 7-й позиции, имея на счету 60 очков по итогам 52 встреч. В следующем матче «Северсталь» 2 февраля примет московский «Спартак», «Динамо “днем ранее сыграет дома с омским “Авангардом”.
В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» дома одолел тольяттинскую «Ладу» (3:1), «Сочи» в гостях уступил китайскому «Шанхай Дрэгонс» (2:5).
Вячеслав Козлов
Андрей Козырев
Максим Моторыгин
(00:00-58:20)
Всеволод Скотников
03:16
Ансель Галимов
03:16
Тимофей Давыдов
04:52
Дилан Сикьюра
04:52
Николай Чебыкин
12:28
Артем Швец-Роговой
(Максим Комтуа, Семен Дер-Аргучинцев)
13:17
Егор Римашевский
23:53
Никита Камалов
33:07
Дилан Сикьюра
33:34
Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
37:20
Адам Лишка
(Илья Чефанов, Руслан Абросимов)
37:32
Илья Квочко
48:20
Илья Иванцов
(Владимир Грудинин, Александр Скоренов)
49:17
Данил Аймурзин
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит