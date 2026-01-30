Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после матча «Сибири»

В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении болельщика, напавшего на сотрудника полиции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Инцидент произошел 23 декабря 2025 года. Как пишет NGS.ru, во время матча между новосибирской «Сибирью» и екатеринбургским «Автомобилистом» (0:5) произошла драка болельщика и сотрудника службы безопасности ХК «Сибирь».
Согласно версии обвинения, болельщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «нарушил правила поведения на спортивном мероприятии» и «вступил в конфликт с сотрудником службы безопасности клуба». Его вывели оттуда сотрудники полиции. Одного из них мужчина несколько раз ударил ногой.
Его поместили в патрульный автомобиль, однако через открытую дверь он ударил ногой в лицо полицейского.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.