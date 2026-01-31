Лидер КХЛ нанес минскому «Динамо» третье подряд поражение

Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (7-я минута), Даниил Вовченко (20), Роман Канцеров (39), Руслан Исхаков (53) и Сергей Толчинский (54). У проигравших отличились Виталий Пинчук (26, 48) и Станислав Галиев (57, 60).
Минский клуб проиграл третий матч подряд, «Металлург» победил в 11 из 12 последних встреч.
«Металлург» набрал 82 очка в 50 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Динамо» с 66 очками в 51 встрече расположилось на третьей строчке на Востоке.
В следующем матче «Металлург» 3 февраля в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой», «Динамо» в тот же день примет петербургский СКА.
Другие результаты игрового дня в КХЛ:
«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 2:1 Б;
«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4;
«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3;
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1.
Андрей Разин
Дмитрий Квартальнов
Александр Смолин
Закари Фукале
(00:00-58:03)
Закари Фукале
(59:10-59:14)
06:57
Владимир Ткачев
(Дмитрий Силантьев)
11:01
Николас Мелош
15:54
Илья Усов
19:25
Кирилл Воронин
19:38
Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Робин Пресс)
20:18
Николас Мелош
25:45
Виталий Пинчук
27:10
Павел Воронов
30:01
Никита Михайлис
31:38
Сергей Кузнецов
34:00
Сергей Кузнецов
38:00
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
45:29
Руслан Исхаков
47:31
Виталий Пинчук
(Илья Усов, Тай Смит)
52:35
Валерий Орехов
52:44
Руслан Исхаков
(Сергей Толчинский)
53:34
Сергей Толчинский
(Руслан Исхаков)
56:43
Рияз Галиев
(Андрей Стась, Николай Салыго)
59:10
Рияз Галиев
(Даррен Дитц, Сэм Энас)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит