Хоккей. НХЛ
23:00
Каролина
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
02.02
Тампа-Бэй
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
02.02
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Миннесота
7
П1
X
П2

«Авангард» впервые с 2018 года обыграл в гостях московское «Динамо»

Омская команда одержала победу со счетом 4:1.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 4:1 одержал победу над московским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 169 зрителей.

У «Авангарда» шайбы забросили Дамир Шарипзянов (8-я минута), Майкл Маклауд (20, 57) и Игорь Мартынов (24). В составе «Динамо» отличился Максим Комтуа (31).

Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат. Прежде подобное удавалось бывшему игроку сборной Казахстана Кевину Даллмэну и американцу Дерону Куинту. В сезоне-2008/09 Даллмэн 28 раз поразил ворота соперников, Куинту в сезоне-2010/11 удалось огорчить противников 21 раз.

«Авангард» выиграл первый гостевой матч у «Динамо» с 4 сентября 2018 года, когда омская команда переиграла соперника со счетом 5:1. После этого московский клуб шесть раз подряд победил противника на своем льду.

Благодаря победе «Авангард» поднялся на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка по итогам 50 встреч. «Динамо» идет на 7-й позиции на Западе с 60 очками после 53 игр. В следующем матче «Авангард» 3 февраля на выезде сыграет против китайского «Шанхай Дрэгонс», который проводит домашние встречи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Следующим соперником «Динамо» станет московский «Спартак». Игра пройдет на домашнем льду красно-белых 10 февраля.

В другом матче игрового дня ярославский «Локомотив» дома одолел «Сочи» (3:0).

Динамо М
1:4
0:0, 0:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9169 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Ги Буше
Вратари
Владислав Подъяпольский
Никита Серебряков
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит