«Авангард» впервые с 2018 года обыграл в гостях московское «Динамо»

Благодаря победе «Авангард» поднялся на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка по итогам 50 встреч. «Динамо» идет на 7-й позиции на Западе с 60 очками после 53 игр. В следующем матче «Авангард» 3 февраля на выезде сыграет против китайского «Шанхай Дрэгонс», который проводит домашние встречи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Следующим соперником «Динамо» станет московский «Спартак». Игра пройдет на домашнем льду красно-белых 10 февраля.