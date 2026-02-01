«Авангард» впервые с 2018 года обыграл в гостях московское «Динамо»

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 4:1 одержал победу над московским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 169 зрителей.
У «Авангарда» шайбы забросили Дамир Шарипзянов (8-я минута), Майкл Маклауд (20, 57) и Игорь Мартынов (24). В составе «Динамо» отличился Максим Комтуа (31).
Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат. Прежде подобное удавалось бывшему игроку сборной Казахстана Кевину Даллмэну и американцу Дерону Куинту. В сезоне-2008/09 Даллмэн 28 раз поразил ворота соперников, Куинту в сезоне-2010/11 удалось огорчить противников 21 раз.
«Авангард» выиграл первый гостевой матч у «Динамо» с 4 сентября 2018 года, когда омская команда переиграла соперника со счетом 5:1. После этого московский клуб шесть раз подряд победил противника на своем льду.
Благодаря победе «Авангард» поднялся на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка по итогам 50 встреч. «Динамо» идет на 7-й позиции на Западе с 60 очками после 53 игр. В следующем матче «Авангард» 3 февраля на выезде сыграет против китайского «Шанхай Дрэгонс», который проводит домашние встречи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Следующим соперником «Динамо» станет московский «Спартак». Игра пройдет на домашнем льду красно-белых 10 февраля.
В другом матче игрового дня ярославский «Локомотив» дома одолел «Сочи» (3:0).
Вячеслав Козлов
Ги Буше
Владислав Подъяпольский
Никита Серебряков
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
