«Барыс» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Амуру»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Астанинский «Барыс» проиграл хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Хабаровске, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Александр Гальченюк (9-я минута), Иван Мищенко (10) и Кирилл Слепец (36, 47). В составе гостей отличились Всеволод Логвин (6) и Алихан Асетов (46).
«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и с 40 очками идет на предпоследнем, десятом месте в таблице Восточной конференции, где «Амур», набрав 49 баллов, располагается на девятой позиции. В следующем матче хабаровчане 4 февраля примут нижегородское «Торпедо», а казахстанская команда в тот же день на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом».
В другом матче «Торпедо» в гостях в овертайме обыграло «Адмирал» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0).