«Барыс» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Амуру»

«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и с 40 очками идет на предпоследнем, десятом месте в таблице Восточной конференции, где «Амур», набрав 49 баллов, располагается на девятой позиции. В следующем матче хабаровчане 4 февраля примут нижегородское «Торпедо», а казахстанская команда в тот же день на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом».