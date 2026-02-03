«Авангард» переиграл «Шанхай Дрэгонс» и одержал восьмую победу кряду

Дубль у омичей оформил Майкл Маклауд. Также на счету канадца две голевые передачи. Эндрю Потуральски сделал три результативных паса. По одной шайбе забросили Наиль Якупов, Вячеслав Войнов и Константин Окулов.
У хозяев 3 (1+2) очка набрал Трой Джозефс. По голу в активе Джейка Бишоффа и Ника Меркли.
«Авангард» (75 очков) одержал восьмую победу подряд и после 51 матча поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (47 очков) идут на девятой позиции на «Западе» после 52 игр.
В следующем матче «Авангард» 5 февраля в Омске сыграет с «Автомобилистом». «Шанхай» в этот же день дома встретится с ЦСКА.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 7050 зрителей
Главные тренеры
Митч Лав
Ги Буше
Вратари
Андрей Кареев
(00:00-58:35)
Никита Серебряков
Андрей Кареев
(c 59:56)
1-й период
01:44
Николай Прохоркин
05:50
Наиль Якупов
(Эндрю Потуральски)
12:30
Джейк Бишофф
(Трой Джозефс)
15:18
Майкл Маклауд
(Эндрю Потуральски, Никита Серебряков)
17:05
Эндрю Потуральски
17:05
Кирилл Долженков
18:27
Паркер Фу
19:42
Эндрю Потуральски
2-й период
22:56
Илья Каблуков
26:57
Ник Меркли
(Борна Рендулич, Трой Джозефс)
27:22
Никита Серебряков
34:47
Трой Джозефс
(Александр Брынцев, Ник Меркли)
3-й период
44:24
Адам Кленденинг
46:45
Джозеф Чеккони
49:29
Вячеслав Войнов
(Майкл Маклауд, Константин Окулов)
49:41
Майкл Маклауд
(Максим Лажуа)
59:56
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Авангард
Штрафное время
6
15
Игра в большинстве
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит