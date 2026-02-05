«Так и думали, что подготовим Кузнецова для другой команды и все у него будет хорошо». Интервью Андрея Разина

Надеюсь, наш отрыв в регулярке сохранится
— Закончился дедлайн, через полтора месяца — плей-офф. На каждой пресс-конференции вы говорите, что была легкая победа, нужно больше трудностей. Что вас больше всего беспокоит перед кубковым раундом?
— Возьмем последнюю игру с минским «Динамо». Мы доминировали 55 минут. И те пять минут воздуха, что мы дали сопернику, в плей-офф могут перевернуть серию с ног на голову не в нашу пользу. Такие моменты меня и беспокоят. Почему я обращаю на это внимание? Потому что настроить ребят в эти моменты очень трудно.
— В матче против минчан вы были настолько лучше, что потерять концентрацию было немудрено.
— В этом сезоне в матчах на выезде мы более сконцентрированы. Дома — более расслабленны. Проиграли и «Ак Барсу», дав им глоток воздуха. С «Сибирью» было то же самое.
— Может быть, это из-за того, что ваша команда доминирует над всеми? В плей-офф такого не будет. Все игроки знают, что нельзя расслабляться.
— Наверное, нет такого, что мы именно доминируем. По владению шайбы, по времени в атаке — да. Но есть игры, когда по голевым моментам у нас примерное равенство. С «Авангардом» интересные матчи. В плей-офф немного другое соревнование. Там уже конкретный соперник, конкретная подготовка. Любой выйдет и будет играть от ножа. Битва на пятачке будет в два раза ожесточеннее. Плюс дисциплина у соперника будет не как в регулярке.
— Вы пока так и не определились с вратарской позицией. Набоков сыграл больше Смолина всего на два матча. Считается, что отсутствие ярко выраженного первого номера — всегда проблема в плей-офф.
— У меня есть опыт работы в Ижевске. У нас было два равноценных вратаря, и мы дошли до финала. Сейчас самое главное — не загнать хоккеистов. Возьмите пример Хабаровска, где Дорожко долго пер, но все равно в конце концов наступает спад. Мы стараемся держать обоих голкиперов в тонусе, создавать здоровую конкуренцию. С одной стороны, плохо, что не определились. Но в плей-офф играть будет именно лучший. И плюс он еще не наестся.
— Как раз по этой же причине вы сейчас подтягиваете игроков из резерва, чтобы чуть-чуть разгрузить лидеров?
— Сейчас у нас есть гандикап, идем с отрывом. Надеюсь, этот отрыв сохранится. Ну и опять же — ребят надо мотивировать. И все равно в конце им будет не так интересно. Они начнут жалеть себя, потому что впереди решающие игры. Не дай бог получить травму, а это как раз минус концентрация. И поэтому сейчас и надо вводить свежую кровь, ребят, которые будут грызть лед, показывать себя. У нас таких много: Граcс, Тютнев, Осипович, защитники Гололобов, Жуков, Шетле.
— Следите ли вы хоть как-то за соперниками? На кого хотели бы попасть в первом раунде, на кого — не очень?
— Еще играть 18 матчей. Таблица может поменяться. Вон «Сибирь» как заскочила наверх. А так — как будет, так будет. Чтобы выиграть Кубок, надо обыгрывать всех.
— Мне кажется, что в этом сезоне «Восток» намного сильнее «Запада».
— С «Локомотивом» мы тяжело играли, со «Спартаком» полегче. С ЦСКА какие-то непонятные две игры получились. Но это регулярка.
— Вы опасаетесь какого-то соперника?
— Да нет… Первый раунд иногда самый тяжелый. К плей-офф хочется нормально подготовиться, нагрузить команду, чтобы хватило на все матчи.
Отношения с Ткачевым шикарные
— Недавно вы продлили контракт с «Магниткой». Не потеряете мотивацию? Как-то гладко у вас за эти годы идет.
— Я очень рад, что подписал. Для работы есть все. Мотивацию не потеряю. Потому что знаю, что такое сидеть без работы, как это все тяжело. А годы идут. Надо выжимать все, что есть.
— Вы один из тех, кто недолго просидит без работы, если окажется на рынке.
— Ну зачем об этом думать?
— Иногда мне кажется, что у вас за счет превосходства команды появляется что-то вроде звездной болезни.
— Когда ты идешь на первом месте с отрывом — ты расслаблен. А когда ты на грани увольнения, то уверенность совершенно на другом уровне. Это естественно.
— Канцеров в последнее время мало забивает. И переживает об этом. Как его вернуть в прежнее состояние? Понятно, что вам все равно, кто у вас в команде забивает.
— Я все равно переживаю. И за Ткачева, и за Канцерова, потому что у них есть возможность победить в своих номинациях. Но да, мне действительно все равно, кто забивает. Канцеров должен научиться проходить через это. Я сам был хоккеистом, бывало, что очки то липнут сами, то 6−8 игр не можешь в пустые ворота забить. Я ему все это объясняю, и он стал получше в этом плане.
— Как у вас отношения с Ткачевым?
— Шикарные.
— Посмотрите, как сейчас играет Кузнецов в «Салавате». Физическое состояние нормальное. Передачи отличные. Гений!
— Мы так и думали, что подготовим Кузнецова для другой команды и все у него будет хорошо!