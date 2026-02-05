«Так и думали, что подготовим Кузнецова для другой команды и все у него будет хорошо». Интервью Андрея Разина

— Сейчас у нас есть гандикап, идем с отрывом. Надеюсь, этот отрыв сохранится. Ну и опять же — ребят надо мотивировать. И все равно в конце им будет не так интересно. Они начнут жалеть себя, потому что впереди решающие игры. Не дай бог получить травму, а это как раз минус концентрация. И поэтому сейчас и надо вводить свежую кровь, ребят, которые будут грызть лед, показывать себя. У нас таких много: Граcс, Тютнев, Осипович, защитники Гололобов, Жуков, Шетле.