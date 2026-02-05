Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.31
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.20
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

«Так и думали, что подготовим Кузнецова для другой команды и все у него будет хорошо». Интервью Андрея Разина

Главный тренер «Металлурга» — о лидерстве в регулярке и подготовке к плей-офф.

Источник: ХК «Металлург»

Надеюсь, наш отрыв в регулярке сохранится

— Закончился дедлайн, через полтора месяца — плей-офф. На каждой пресс-конференции вы говорите, что была легкая победа, нужно больше трудностей. Что вас больше всего беспокоит перед кубковым раундом?

— Возьмем последнюю игру с минским «Динамо». Мы доминировали 55 минут. И те пять минут воздуха, что мы дали сопернику, в плей-офф могут перевернуть серию с ног на голову не в нашу пользу. Такие моменты меня и беспокоят. Почему я обращаю на это внимание? Потому что настроить ребят в эти моменты очень трудно.

— В матче против минчан вы были настолько лучше, что потерять концентрацию было немудрено.

— В этом сезоне в матчах на выезде мы более сконцентрированы. Дома — более расслабленны. Проиграли и «Ак Барсу», дав им глоток воздуха. С «Сибирью» было то же самое.

— Может быть, это из-за того, что ваша команда доминирует над всеми? В плей-офф такого не будет. Все игроки знают, что нельзя расслабляться.

— Наверное, нет такого, что мы именно доминируем. По владению шайбы, по времени в атаке — да. Но есть игры, когда по голевым моментам у нас примерное равенство. С «Авангардом» интересные матчи. В плей-офф немного другое соревнование. Там уже конкретный соперник, конкретная подготовка. Любой выйдет и будет играть от ножа. Битва на пятачке будет в два раза ожесточеннее. Плюс дисциплина у соперника будет не как в регулярке.

— Вы пока так и не определились с вратарской позицией. Набоков сыграл больше Смолина всего на два матча. Считается, что отсутствие ярко выраженного первого номера — всегда проблема в плей-офф.

— У меня есть опыт работы в Ижевске. У нас было два равноценных вратаря, и мы дошли до финала. Сейчас самое главное — не загнать хоккеистов. Возьмите пример Хабаровска, где Дорожко долго пер, но все равно в конце концов наступает спад. Мы стараемся держать обоих голкиперов в тонусе, создавать здоровую конкуренцию. С одной стороны, плохо, что не определились. Но в плей-офф играть будет именно лучший. И плюс он еще не наестся.

— Как раз по этой же причине вы сейчас подтягиваете игроков из резерва, чтобы чуть-чуть разгрузить лидеров?

— Сейчас у нас есть гандикап, идем с отрывом. Надеюсь, этот отрыв сохранится. Ну и опять же — ребят надо мотивировать. И все равно в конце им будет не так интересно. Они начнут жалеть себя, потому что впереди решающие игры. Не дай бог получить травму, а это как раз минус концентрация. И поэтому сейчас и надо вводить свежую кровь, ребят, которые будут грызть лед, показывать себя. У нас таких много: Граcс, Тютнев, Осипович, защитники Гололобов, Жуков, Шетле.

— Следите ли вы хоть как-то за соперниками? На кого хотели бы попасть в первом раунде, на кого — не очень?

— Еще играть 18 матчей. Таблица может поменяться. Вон «Сибирь» как заскочила наверх. А так — как будет, так будет. Чтобы выиграть Кубок, надо обыгрывать всех.

— Мне кажется, что в этом сезоне «Восток» намного сильнее «Запада».

— С «Локомотивом» мы тяжело играли, со «Спартаком» полегче. С ЦСКА какие-то непонятные две игры получились. Но это регулярка.

— Вы опасаетесь какого-то соперника?

— Да нет… Первый раунд иногда самый тяжелый. К плей-офф хочется нормально подготовиться, нагрузить команду, чтобы хватило на все матчи.

Отношения с Ткачевым шикарные

— Недавно вы продлили контракт с «Магниткой». Не потеряете мотивацию? Как-то гладко у вас за эти годы идет.

— Я очень рад, что подписал. Для работы есть все. Мотивацию не потеряю. Потому что знаю, что такое сидеть без работы, как это все тяжело. А годы идут. Надо выжимать все, что есть.

— Вы один из тех, кто недолго просидит без работы, если окажется на рынке.

— Ну зачем об этом думать?

— Иногда мне кажется, что у вас за счет превосходства команды появляется что-то вроде звездной болезни.

— Когда ты идешь на первом месте с отрывом — ты расслаблен. А когда ты на грани увольнения, то уверенность совершенно на другом уровне. Это естественно.

— Канцеров в последнее время мало забивает. И переживает об этом. Как его вернуть в прежнее состояние? Понятно, что вам все равно, кто у вас в команде забивает.

— Я все равно переживаю. И за Ткачева, и за Канцерова, потому что у них есть возможность победить в своих номинациях. Но да, мне действительно все равно, кто забивает. Канцеров должен научиться проходить через это. Я сам был хоккеистом, бывало, что очки то липнут сами, то 6−8 игр не можешь в пустые ворота забить. Я ему все это объясняю, и он стал получше в этом плане.

— Как у вас отношения с Ткачевым?

— Шикарные.

— Посмотрите, как сейчас играет Кузнецов в «Салавате». Физическое состояние нормальное. Передачи отличные. Гений!

— Мы так и думали, что подготовим Кузнецова для другой команды и все у него будет хорошо!