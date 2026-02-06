ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
Шайбу на 46-й минуте забросил Павел Карнаухов.
Ворота ЦСКА защищал Дмитрий Гамзин. Он в пятый раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы в матче.
ЦСКА одержал шестую победу подряд. Столичная команда набрала 66 очков в 54 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 47 очками в после 53 игр располагается на 9-й строчке на Западе.
В следующем матче ЦСКА 12 февраля в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Шанхай Дрэгонс» 10 февраля примет ярославский «Локомотив».
В других матчах четверга петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь» (3:1), минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» (8:3).
Митч Лав
Игорь Никитин
Андрей Тихомиров
(00:00-58:37)
Дмитрий Гамзин
11:56
Райли Саттер
41:33
Дмитрий Саморуков
45:00
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Дмитрий Саморуков)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит