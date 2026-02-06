Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ

Армейцы в гостевом матче обыграли «Шанхай Дрэгонс».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Шайбу на 46-й минуте забросил Павел Карнаухов.

Ворота ЦСКА защищал Дмитрий Гамзин. Он в пятый раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы в матче.

ЦСКА одержал шестую победу подряд. Столичная команда набрала 66 очков в 54 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 47 очками в после 53 игр располагается на 9-й строчке на Западе.

В следующем матче ЦСКА 12 февраля в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Шанхай Дрэгонс» 10 февраля примет ярославский «Локомотив».

В других матчах четверга петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь» (3:1), минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» (8:3).

Шанхай Дрэгонс
0:1
0:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 5617 зрителей
Главные тренеры
Митч Лав
Игорь Никитин
Вратари
Андрей Тихомиров
(00:00-58:37)
Дмитрий Гамзин
1-й период
11:56
Райли Саттер
3-й период
41:33
Дмитрий Саморуков
45:00
Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Дмитрий Саморуков)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
ЦСКА
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит