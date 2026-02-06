Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Стало известно, сколько будет зарабатывать самый высокооплачиваемый вратарь КХЛ

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, подписавший новый двухлетний контракт с ярославским клубом, будет зарабатывать по условиям соглашения по 80 миллионов рублей за сезон, сообщает «СЭ».

Источник: photo.khl.ru

Благодаря этому Исаев станет самым высокооплачиваемым вратарем КХЛ.

В тройку самых дорогих голкиперов в сезоне-2026/27 также войдут Владислав Подъяпольский из московского «Динамо» (75 миллионов) и Закари Фукале из минского «Динамо» (71 миллион), утверждает источник.

Для 26-летнего Исаева текущий сезон — восьмой в составе родной команды. За «Локомотив» Даниил провел 249 матчей, из них 150 победных, в том числе 32 игры на ноль. Текущий процент отраженных бросков у Исаева — 92,8, а коэффициент надежности — 1,76. В составе «Локомотива» в прошлом году Даниил стал чемпионом и обладателем Кубка Гагарина, а также дважды получил звание «Лучший вратарь КХЛ».