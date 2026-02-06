Стало известно, сколько будет зарабатывать самый высокооплачиваемый вратарь КХЛ

Для 26-летнего Исаева текущий сезон — восьмой в составе родной команды. За «Локомотив» Даниил провел 249 матчей, из них 150 победных, в том числе 32 игры на ноль. Текущий процент отраженных бросков у Исаева — 92,8, а коэффициент надежности — 1,76. В составе «Локомотива» в прошлом году Даниил стал чемпионом и обладателем Кубка Гагарина, а также дважды получил звание «Лучший вратарь КХЛ».