Тянет «Магнитка»: сможет ли «Металлург» пройти сезон КХЛ без спадов

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) возобновляется 10 февраля после шестидневной паузы на Матч звезд и фактически выйдет на финишную прямую. До старта плей-офф осталось чуть более полутора месяцев. Все команды уже сыграли более 50 матчей каждая, тогда как всего нужно по провести 68 встреч. Уже почти наверняка регулярку выиграет магнитогорский «Металлург». С борьбой за место плей-офф тоже интриги осталось мало, но внутри первых восьмерок Западной и Восточной конференций есть огромное количество нерешенных вопросов.
Лидер
Кубок континента — приз победителю регулярного чемпионата — с высокой долей вероятности получит «Металлург». Команда Андрея Разина лидирует с отрывом в восемь очков от идущего вторым омского «Авангарда», сыграв на один матч меньше него. У «Магнитки» вообще сейчас наряду с «Сочи» наименьшее количество проведенных игр — 51. Большинство остальных участников отыграло уже по 52−54 встречи, а «Сибирь» и вовсе 55.
При этом «Металлург» считается фаворитом и ближайшего плей-офф. По качеству игры команда превосходит пока всех. Даже неудачная попытка интегрировать в состав суперзвездного нападающего Евгения Кузнецова не мешает Разину добиваться успехов. Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли — 2018 пришел в команду осенью, уже по ходу сезона, находясь почти полгода без работы после расставания с петербургским СКА.
Но в январе Кузнецов покинул клуб и ушел в уфимский «Салават Юлаев». Тем не менее в игру удачно вписались два других звездных новичка уральского клуба: пришедшие в летнее межсезонье нападающие Владимир Ткачёв и Сергей Толчинский. Толчинский часть регулярки также не проходил в состав, но в итоге смог заиграть. Это же касается и главного старожила «Магнитки» защитника Егора Яковлева — уже не первый год идут слухи о конфликте олимпийского чемпиона — 2018 и чемпиона мира — 2014 с Разиным. Перед стартом сезона 34-летний хоккеист даже лишился капитанской повязки и несколько раз выпадал из состава, но сейчас продолжает быть одним из лидеров, несмотря на курьезный автогол в недавнем матче с тольяттинской «Ладой» (3:2).
Продолжают прогрессировать и раскрытые Разиным нападающие Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров, дебютировавшие в КХЛ в позапрошлом сезоне, первом в «Магнитке» для ее нынешнего главного тренера. Тогда во многом благодаря им молодая, без явных звезд команда выиграла Кубок Гагарина. Теперь оба тогдашних новичка стали лидерами даже при наличии рядом Ткачёва и Толчинского.
Интересно, что нынешний сезон «Металлург» пока проходит вообще без спадов. Всего одна серия поражений — в два матча подряд в начале сезона. Да и в тех играх клуб набрал два очка, так как проигрывал не в основное время, а в овертайме или по буллитам.
— По состоянию на сегодняшний день трудно представить, кто может помешать «Металлургу» завоевать титул, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Команда играет на очень высоких скоростях, отлично держит шайбу и всё время заставляет соперника действовать на пределе своих возможностей, тогда как сама может позволить себе на определенных отрезках передышку. Но не факт, что она обязательно победит в плей-офф. Может как раз сказаться то, что всё идет очень хорошо. Где-то у игроков может возникнуть самоуспокоенность, что чревато в плей-офф. Не случайно и Разин часто после поражений говорит, что эти проигрыши на пользу, они встряхивают команду. Ему будет непросто сохранить у своих хоккеистов концентрацию до конца сезона, но Андрей способен это сделать — он уже с опытом и не раз доказывал способность мотивировать подопечных.
Борьба за плей-офф
16 команд — по восемь в Западной и Восточной конференциях, которые весной продолжат борьбу в Кубке Гагарина в рамках плей-офф, почти определились. Формально лишь «Металлург» и «Авангард» уже прошли туда. Но в ближайшие дни к ним, судя по всему, добавятся лидер Запада, действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» и идущий третьим на Востоке казанский «Ак Барс».
Впрочем, до конца февраля и большинство остальных участников должно определиться. Замыкающий первую восьмерку Запада петербургский СКА имеет отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя — базирующихся в Питере «Шанхайских Драконов». При этом китайский клуб сыграл на один матч больше, чем армейцы.
Во второй половине января СКА выдал рекордную в своей истории серию поражений в КХЛ — семь матчей подряд. Но даже этим подарком «Драконы» не воспользовались, выиграв всего две встречи из 11 последних. Пока не помогает даже смена главного тренера и назначение работавшего в НХЛ в штабе «Вашингтон Кэпиталз» канадца Митча Лава.
На Востоке с интригой в борьбе за выход в плей-офф чуть получше. Идущая на восьмом месте «Сибирь» опережает на шесть очков хабаровский «Амур», но у дальневосточной команды две встречи в запасе. Тем не менее по игре сибиряки выглядят предпочтительнее.
С середины ноября они выиграли 16 из 28 матчей, одержав несколько ярких побед над топ-клубами. Хотя еще осенью находились на последнем месте в таблице, с большим отставанием от зоны плей-офф, пережили две смены главных тренеров, кошмарную серию из 13 поражений подряд, ряд скандалов и смену нескольких ключевых хоккеистов.
Казалось, сезон для Новосибирска убит. Со дна команду смог поднять уроженец города Ярослав Люзенков, до этого полтора года работавший ассистентом предыдущих главных тренеров Вадима Епанчинцева и Буцаева. Еще раньше специалист в основном трудился в молодежном хоккее. В 2021 году он выиграл Кубок Харламова (за победу в плей-офф МХЛ) с московским «Динамо». На взрослом уровне как главный тренер неудачно попробовал себя в ВХЛ во главе петербургского «Динамо», но за первый шанс в КХЛ смог зацепиться. И поднял «Сибирь» так, что уже мало кто сомневается в ее участии в плей-офф.
— На 97% интрига закончилась, если кто-то с девятого места заскочит в зону плей-офф, это будет из ряда вон, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Причины того, что всё уже сейчас ясно, разные, но есть и несколько общих тенденций. В первую очередь это финансовые возможности и отсутствие стабильности в составе, на тренерском мостике и в менеджменте. На этом погорели «Сочи», «Лада» и во второй половине сезона «Адмирал». У «Шанхая» чуть иная история: в первой части регулярки команда вполне прилично играла, но, как в прошлые года у «Куньлуня», как только шансы на плей-офф стали уплывать, многие игроки бросали весла и начинали готовиться к отпуску.
Специалист особенно выделил работу в «Сибири» Люзенкова, которого сменил во главе петербургского «Динамо» в ВХЛ и оставил в тренерском штабе.
— После назначения Ярослава и.о. главного в «Сибири» мы с ним разговаривали — не помню уже, я ему позвонил или он мне, — рассказал Крикунов. — Люзенков тогда спросил: «Владимир Васильевич, что мне делать?» Я ответил: «Ярослав, а вспомни, что я в Питере делал, когда у тебя старт не задался? Стал физическую готовность подтягивать. У тебя в Новосибирске та же проблема — ее и надо в первую очередь решать». Люзенков это и сделал. Ребята забегали и сразу после первых побед поверили в себя, в идеи тренера. Плюс было неплохое усиление состава, когда в Новосибирск вернулись Эндрю Андреофф и Тэйлор Бек. Сейчас команда на хорошем ходу и вполне может пошуметь в плей-офф. Ярослав — парень очень вдумчивый, умеет находить подход к игрокам. Так что не удивлен, что он сумел правильно разобраться в непростой ситуации.
Регулярный чемпионат возобновится после Матча звезд, который прошел в выходные в Екатеринбурге. Между тем «Шанхайские Драконы» недавно объявили о том, что проведут в начале весны два домашних матча в Китае. В Шанхае клуб сыграет 5 марта с «Сибирью» и 7 марта с астанинским «Барысом». Это будут первые игры КХЛ в Китае с января 2020 года, когда в стране началась пандемия.
Алексей Фомин