Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.77
X
4.41
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.28
П2
3.31
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.17
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Сочи
П1
X
П2

Пелино стал ассистентом Хартли в «Локомотиве»

Пелино вошел в тренерский штаб Хартли в «Локомотиве».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Канадец Майк Пелино назначен ассистентом главного тренера ярославского «Локомотива» Боба Хартли, сообщает Telegram-канал клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

В ходе тренерской карьеры Пелино работал ассистентом в сборной Канады, с которой стал олимпийским чемпионом в 2002 году, а также в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», магнитогорском «Металлурге», омском «Авангарде», казанском «Ак Барсе» и в национальной команде Италии. С 2019 по 2020 год канадец возглавлял «Локомотив».