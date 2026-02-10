Пелино стал ассистентом Хартли в «Локомотиве»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Канадец Майк Пелино назначен ассистентом главного тренера ярославского «Локомотива» Боба Хартли, сообщает Telegram-канал клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
В ходе тренерской карьеры Пелино работал ассистентом в сборной Канады, с которой стал олимпийским чемпионом в 2002 году, а также в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», магнитогорском «Металлурге», омском «Авангарде», казанском «Ак Барсе» и в национальной команде Италии. С 2019 по 2020 год канадец возглавлял «Локомотив».