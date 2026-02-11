Судья случайно выругался матом при объявлении решения в матче КХЛ

На 38-й минуте встречи игрок «Трактора» Максим Джиошвили сравнял счет — 4:4, после чего судейская бригада пересмотрела эпизод из-за возможного паса рукой со стороны хоккеиста «Трактора» Андрея Светлакова. Арбитры не увидели нарушения правил, после чего судья при объявлении решении случайно произнес нецензурное слово.