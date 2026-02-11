Судья случайно выругался матом при объявлении решения в матче КХЛ

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Судья матча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским «Амуром» и «Трактором» случайно выругался матом при объявлении решения засчитать гол челябинской команды. Матч проходит в Хабаровске.
На 38-й минуте встречи игрок «Трактора» Максим Джиошвили сравнял счет — 4:4, после чего судейская бригада пересмотрела эпизод из-за возможного паса рукой со стороны хоккеиста «Трактора» Андрея Светлакова. Арбитры не увидели нарушения правил, после чего судья при объявлении решении случайно произнес нецензурное слово.
В матче идет третий период, счет равный — 5:5.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.02.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Евгений Корешков
Вратари
Дамир Шаймарданов
(00:00-41:02)
Сергей Мыльников
(00:00-30:21)
Виктор Кобозев
(41:02-59:00)
Сергей Мыльников
(c 30:21)
1-й период
02:28
Логан Дэй
03:26
Иван Мищенко
(Артем Шварев, Олег Ли)
05:49
Алекс Гальченюк
(Олег Ли)
11:24
Данил Юртайкин
15:30
Егор Коршков
2-й период
24:23
Алекс Гальченюк
29:01
Кирилл Петьков
(Ярослав Дыбленко)
30:21
Ярослав Лихачев
33:42
Виталий Кравцов
(Максим Джиошвили, Андрей Светлаков)
36:14
Александр Кадейкин
37:15
Максим Джиошвили
(Андрей Светлаков, Григорий Дронов)
3-й период
41:02
Александр Рыков
(Михаил Григоренко, Василий Глотов)
44:14
Командный штраф
47:40
Ярослав Лихачев
58:42
Михаил Григоренко
(Василий Глотов)
Статистика
Амур
Трактор
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит