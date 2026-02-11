«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» стал участником Кубка Гагарина после того, как хабаровский «Амур» на своем льду уступил челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата (5:6).
«Ак Барс» является одним из четырех клубов, которые выступали во всех розыгрышах плей-офф КХЛ. Лига основана в 2008 году. Другими командами являются петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург», который ранее также гарантировал себе попадание топ-8 в Восточной конференции.
Всего на данный момент известны четыре клубы, которые сыграют в Кубке Гагарина — 2026. Помимо «Металлурга» и «Ак Барса», за титул поборются ярославский «Локомотив» и омский «Авангард». «Локомотив» является действующим победителем турнира.