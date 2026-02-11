Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2

«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» гарантировал себе участие в предстоящем розыгрыше плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» стал участником Кубка Гагарина после того, как хабаровский «Амур» на своем льду уступил челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата (5:6).

«Ак Барс» является одним из четырех клубов, которые выступали во всех розыгрышах плей-офф КХЛ. Лига основана в 2008 году. Другими командами являются петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург», который ранее также гарантировал себе попадание топ-8 в Восточной конференции.

Всего на данный момент известны четыре клубы, которые сыграют в Кубке Гагарина — 2026. Помимо «Металлурга» и «Ак Барса», за титул поборются ярославский «Локомотив» и омский «Авангард». «Локомотив» является действующим победителем турнира.