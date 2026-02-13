«Авангард» нанес «Амуру» третье поражение подряд

Победу омичам принесли голы Дмитрия Рашевского, Василия Пономарева, Кирилла Пилипенко, Константина Окулова, Эндрю Потуральски и Николая Прохоркина.
У хозяев отличились Артем Шварев и Ярослав Лихачев.
«Авангард» (80 очков) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ после 54 матчей. «Амур» (45 очков) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Востоке» после 55 игр.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Ги Буше
Вратари
Максим Дорожко
Никита Серебряков
(00:00-08:11)
Никита Серебряков
(c 08:13)
1-й период
08:13
Евгений Грачев
09:29
Дмитрий Рашевский
(Наиль Якупов)
2-й период
25:34
Джозеф Чеккони
27:17
Артем Шварев
(Никита Евсеев, Данил Юртайкин)
35:09
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
36:22
Ярослав Лихачев
(Алекс Гальченюк, Олег Ли)
3-й период
43:09
Кирилл Пилипенко
(Николай Прохоркин)
54:48
Константин Окулов
55:36
Эндрю Потуральски
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев, Майкл Маклауд)
57:37
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов)
58:50
Евгений Грачев
59:21
Олег Ли
Статистика
Амур
Авангард
Штрафное время
6
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит