Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Италия
0
:
Словакия
1
П1
39.00
X
12.50
П2
1.22
Хоккей. Мужчины
2-й период
Финляндия
2
:
Швеция
0
П1
1.47
X
4.87
П2
7.91
Хоккей. Мужчины
18:40
Франция
:
Чехия
П1
25.00
X
12.75
П2
1.08
Хоккей. Мужчины
23:10
Канада
:
Швейцария
П1
1.16
X
9.00
П2
13.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Авангард
6
П1
X
П2

«Авангард» нанес «Амуру» третье поражение подряд

«Авангард» на выезде обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:2.

Источник: РИА "Новости"

Победу омичам принесли голы Дмитрия Рашевского, Василия Пономарева, Кирилла Пилипенко, Константина Окулова, Эндрю Потуральски и Николая Прохоркина.

У хозяев отличились Артем Шварев и Ярослав Лихачев.

«Авангард» (80 очков) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ после 54 матчей. «Амур» (45 очков) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Востоке» после 55 игр.

Амур
2:6
0:1, 2:1, 0:4
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Ги Буше
Вратари
Максим Дорожко
Никита Серебряков
(00:00-08:11)
Никита Серебряков
(c 08:13)
1-й период
08:13
Евгений Грачев
09:29
Дмитрий Рашевский
(Наиль Якупов)
2-й период
25:34
Джозеф Чеккони
27:17
Артем Шварев
(Никита Евсеев, Данил Юртайкин)
35:09
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
36:22
Ярослав Лихачев
(Алекс Гальченюк, Олег Ли)
3-й период
43:09
Кирилл Пилипенко
(Николай Прохоркин)
54:48
Константин Окулов
55:36
Эндрю Потуральски
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев, Майкл Маклауд)
57:37
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов)
58:50
Евгений Грачев
59:21
Олег Ли
Статистика
Амур
Авангард
Штрафное время
6
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит