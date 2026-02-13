«Металлург» проиграл «Салавату Юлаеву» и прервал серию из пяти побед в КХЛ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду победил по буллитам магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0). В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Шелдон Ремпал (13-я минута) и Девин Броссо (44, 46). У «Металлурга» отличились Макар Хабаров (29), Руслан Исхаков (36) и Роман Канцеров (59). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Ремпал.
«Металлург», который ранее обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ, прервал серию из пяти побед и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. «Салават Юлаев» (60) выиграл шестой матч кряду и располагается на пятой позиции на Востоке.
В следующем матче «Металлург» 15 февраля на выезде сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста», «Салават Юлаев» днем позднее в гостях встретится с петербургским СКА.
В другом матче московское «Динамо» на выезде обыграло екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Виктор Козлов
Андрей Разин
Семен Вязовой
Илья Набоков
(00:00-58:15)
Илья Набоков
(c 58:54)
06:33
Никита Зоркин
12:21
Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
16:54
Данил Алалыкин
19:37
Девин Броссо
19:37
Артем Минулин
20:00
Роман Канцеров
28:42
Макар Хабаров
(Андрей Козлов)
35:19
Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Илья Набоков)
39:52
Максим Кузнецов
41:06
Егор Сучков
41:43
Владимир Ткачев
43:47
Девин Броссо
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
44:15
Михаил Федоров
45:30
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Евгений Кузнецов)
58:54
Роман Канцеров
(Валерий Орехов, Владимир Ткачев)
64:04
Владимир Ткачев
победный бросок: Шелдон Ремпал
(Салават Юлаев)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
