«Металлург» проиграл «Салавату Юлаеву» и прервал серию из пяти побед в КХЛ

«Металлург», который ранее обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ, прервал серию из пяти побед и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. «Салават Юлаев» (60) выиграл шестой матч кряду и располагается на пятой позиции на Востоке.