«Металлург» проиграл «Салавату Юлаеву» и прервал серию из пяти побед в КХЛ

«Металлург» уступил по буллитам «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду победил по буллитам магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0). В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Шелдон Ремпал (13-я минута) и Девин Броссо (44, 46). У «Металлурга» отличились Макар Хабаров (29), Руслан Исхаков (36) и Роман Канцеров (59). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Ремпал.

«Металлург», который ранее обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ, прервал серию из пяти побед и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. «Салават Юлаев» (60) выиграл шестой матч кряду и располагается на пятой позиции на Востоке.

В следующем матче «Металлург» 15 февраля на выезде сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста», «Салават Юлаев» днем позднее в гостях встретится с петербургским СКА.

В другом матче московское «Динамо» на выезде обыграло екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Салават Юлаев
4:3
1:0, 0:2, 2:1, 0:0
Б
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Андрей Разин
Вратари
Семен Вязовой
Илья Набоков
(00:00-58:15)
Илья Набоков
(c 58:54)
1-й период
06:33
Никита Зоркин
12:21
Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
16:54
Данил Алалыкин
19:37
Девин Броссо
19:37
Артем Минулин
2-й период
20:00
Роман Канцеров
28:42
Макар Хабаров
(Андрей Козлов)
35:19
Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Илья Набоков)
39:52
Максим Кузнецов
3-й период
41:06
Егор Сучков
41:43
Владимир Ткачев
43:47
Девин Броссо
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
44:15
Михаил Федоров
45:30
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Евгений Кузнецов)
58:54
Роман Канцеров
(Валерий Орехов, Владимир Ткачев)
Овертайм
64:04
Владимир Ткачев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Шелдон Ремпал
(Салават Юлаев)
Статистика
Салават Юлаев
Металлург Мг
Штрафное время
10
10
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит