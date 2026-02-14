«Локомотив» в овертайме вырвал победу над «Сочи» в матче КХЛ

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. У железнодорожников шайбу забросил Байрон Фрейз (13-я минута), а у «леопардов» — Даниил Сероух (23). В начале овертайма бросок Артура Каюмова принес победу гостям — 2:1.
После этого матча в таблице Западной конференции «Локомотив» продолжает лидировать, набрав 79 очков, а «Сочи» занимает 10-е место, имея 40 баллов в активе.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
14.02.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Боб Хартли
Вратари
Павел Хомченко
Алексей Мельничук
1-й период
12:49
Байрон Фрэз
(Никита Кирьянов, Рихард Паник)
16:14
Александр Полунин
2-й период
21:27
Илья Хохлов
22:09
Даниил Сероух
(Василий Мачулин)
26:33
Матвей Гуськов
38:35
Рушан Рафиков
Овертайм
60:45
Артур Каюмов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
Статистика
Сочи
Локомотив
Штрафное время
4
4
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
