«Локомотив» в овертайме вырвал победу над «Сочи» в матче КХЛ

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. У железнодорожников шайбу забросил Байрон Фрейз (13-я минута), а у «леопардов» — Даниил Сероух (23). В начале овертайма бросок Артура Каюмова принес победу гостям — 2:1.