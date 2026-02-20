Шайба Ливо помогла «Трактору» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

У хозяев дубль оформил Василий Глотов (21-я минута, 31), по одной шайбе забросили Джош Ливо (10), Александр Рыков (11) и Максим Джиошвили (47). За череповчан забивали Александр Скоренов (41) и Иоаннис Калдис (52). В итоге 5:2 — серия «Северстали» из трех побед подряд прервалась.