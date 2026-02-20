Шайба Ливо помогла «Трактору» обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

У хозяев дубль оформил Василий Глотов (21-я минута, 31), по одной шайбе забросили Джош Ливо (10), Александр Рыков (11) и Максим Джиошвили (47). За череповчан забивали Александр Скоренов (41) и Иоаннис Калдис (52). В итоге 5:2 — серия «Северстали» из трех побед подряд прервалась.
После этого матча «Трактор» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции (60 очков), а «Северсталь» находится на 2-й позиции на Западе (76 баллов).
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Евгений Корешков
Андрей Козырев
Вратари
Сергей Мыльников
Александр Самойлов
(00:00-30:18)
Константин Шостак
(c 30:18)
1-й период
09:44
Джош Ливо
(Василий Глотов)
10:59
Александр Рыков
(Александр Кадейкин, Егор Коршков)
2-й период
20:17
Василий Глотов
(Григорий Дронов, Логан Дэй)
28:25
Никита Камалов
30:18
Василий Глотов
(Михаил Григоренко, Григорий Дронов)
39:05
Александр Кадейкин
3-й период
40:51
Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
46:05
Максим Джиошвили
(Джордан Гросс, Михал Чайковски)
49:00
Александр Рыков
49:15
Арсений Коромыслов
50:22
Андрей Светлаков
51:13
Янни Калдис
(Михаил Ильин, Александр Скоренов)
Статистика
Трактор
Северсталь
Штрафное время
8
2
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит