Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Главный тренер СКА Игорь Ларионов не будет присутствовать на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА, так как отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, сообщается в Telegram-канале петербургского клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Ларионов пропустит матч против ЦСКА из-за поездки в Италию для просмотра финального матча хоккейного олимпийского турнира.

«Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде. На время его отсутствия исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко», — говорится в сообщении клуба.

Домашняя встреча против ЦСКА в регулярном чемпионате состоится в субботу, 21 февраля. Петербургский клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков за 56 матчей. Московские армейцы располагаются на пятой позиции с 70 очками.

Финальный матч олимпийского хоккейного турнира пройдет 22 февраля. В нем сборная Канады сыграет против победителя второго полуфинала между командами США и Словакии.

Хоккей. Мужчины
22.02
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.21
П2
2.75