Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Ларионов пропустит матч против ЦСКА из-за поездки в Италию для просмотра финального матча хоккейного олимпийского турнира.
«Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде. На время его отсутствия исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко», — говорится в сообщении клуба.
Домашняя встреча против ЦСКА в регулярном чемпионате состоится в субботу, 21 февраля. Петербургский клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков за 56 матчей. Московские армейцы располагаются на пятой позиции с 70 очками.
Финальный матч олимпийского хоккейного турнира пройдет 22 февраля. В нем сборная Канады сыграет против победителя второго полуфинала между командами США и Словакии.