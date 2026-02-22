Ричмонд
«Барыс» третий раз подряд проиграл в овертайме

Астанинский «Барыс» потерпел домашнее поражение от череповецкой «Северстали» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: ХК "Барыс"

Команды встретились на «Барыс Арене». Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2.

В составе гостей по шайбе забросили Данил Аймурзин (9 минута, в большинстве) и Кирилл Танков. Хозяева льда отыгрались усилиями Всеволода Логвина (53) и Мэйсона Морелли (53), которые забили с интервалом в 20 секунд. В овертайме в формате «три на три» решающую шайбу забросил Аймурзин, оформивший дубль.

Таким образом, «Барыс» потерпел третье подряд домашнее поражение. Все эти матчи были проиграны в овертаймах.

С 47 очками астанчане занимают десятое место в Восточной конференции. Команде осталось провести восемь матчей в регулярном чемпионате. «Барыс» на десять очков отстает от новосибирской «Сибири», которая замыкает зону плей-офф.

Барыс
2:3
0:1, 0:0, 2:1
ОТ
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.02.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6858 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Андрей Козырев
Вратари
Адам Шил
(00:00-45:13)
Александр Самойлов
(00:00-07:42)
Адам Шил
(c 45:28)
Александр Самойлов
(07:47-49:45)
Александр Самойлов
(c 49:54)
1-й период
02:44
Кирилл Ляпунов
02:44
Кирилл Ляпунов
07:47
Всеволод Логвин
08:45
Данил Аймурзин
(Александр Скоренов, Михаил Ильин)
09:05
Максим Мухаметов
2-й период
24:01
Тайс Томпсон
29:52
Никита Камалов
33:10
Командный штраф
3-й период
43:40
Кирилл Танков
(Янни Калдис, Илья Чефанов)
45:28
Артем Жуков
49:54
Мэйсон Морелли
52:13
Всеволод Логвин
(Алихан Асетов)
52:34
Мэйсон Морелли
(Семен Симонов)
55:11
Артем Жуков
59:05
Макс Уиллман
Овертайм
61:05
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин)
Статистика
Барыс
Северсталь
Штрафное время
12
8
Игра в большинстве
4
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит