«Барыс» третий раз подряд проиграл в овертайме

В составе гостей по шайбе забросили Данил Аймурзин (9 минута, в большинстве) и Кирилл Танков. Хозяева льда отыгрались усилиями Всеволода Логвина (53) и Мэйсона Морелли (53), которые забили с интервалом в 20 секунд. В овертайме в формате «три на три» решающую шайбу забросил Аймурзин, оформивший дубль.