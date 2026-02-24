Уехал из России в Америку и не собирается возвращаться? Самый дорогой игрок «Автомобилиста» Буше пропал на месяц

«СЭ» сообщил, что причиной отъезда Буше стала свадьба брата, с которой он должен был вернуться к матчу в Магнитогорске, как и писали в изначально в социальных сетях «Автомобилиста». Но Рид не прибыл в Россию к этому времени. Сообщается, что в начале марта у нападающего должна рожать супруга, и именно из-за этого он остался на родине на неопределенный срок. В то же время коллеги сообщили, что форвард не отвечает на звонки из клуба. Если действительно так, то вся сложившаяся ситуация выглядит крайне некрасиво.