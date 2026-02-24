Уехал из России в Америку и не собирается возвращаться? Самый дорогой игрок «Автомобилиста» Буше пропал на месяц

Многие иностранцы, выступающие в КХЛ, во время любых пауз пользуются возможностью съездить домой и увидеть близких. Учитывая тот факт, что большинство легионеров лиги представляют Северную Америку, одним днем такую поездку не провернуть. Также иногда случаются экстренные ситуации, связанные с тяжелым состоянием здоровья или вовсе смертью близкого человека, как это было в нынешнем сезоне у Шелдона Рэмпала, — тогда игрока отпускают из расположения команды на неопределенный срок. Так происходит не только в КХЛ, а в любой лиге.
Не самая рядовая ситуация сложилась с Ридом Буше из «Автомобилиста». Еще в конце января американец пропал из состава команды, с которой отправился на выездную серию на Дальний Восток. В матче с «Амуром» американец сыграл, а вот в заявке на игру с «Адмиралом» его уже не было. Далее команде предстоял гостевой матч в Омске перед паузой на Матч звезд, тогда в социальных сетях команды отсутствие нападающего объяснили семейными обстоятельствами:
«По семейным причинам пропустит выезд в Омск нападающий Рид Буше. Он должен присоединиться к партнёрам по команде к следующему выездному матчу, который “Автомобилист” проведет в Магнитогорске», — сообщила пресс-служба.
Накануне матча с «Металлургом» отсутствие Буше в клубе прокомментировал так:
«Нападающий Рид Буше продолжает решение возникших личных проблем».
С того момента прошло две недели и больше никакой информации относительно сроков возвращения самого дорогого нападающего екатеринбуржцев не было. На пресс-конференциях у главного тренера команды Николая Заварухина спрашивали об этом, тренер отвечал, что понимания, когда вернется американец, нет.
«СЭ» сообщил, что причиной отъезда Буше стала свадьба брата, с которой он должен был вернуться к матчу в Магнитогорске, как и писали в изначально в социальных сетях «Автомобилиста». Но Рид не прибыл в Россию к этому времени. Сообщается, что в начале марта у нападающего должна рожать супруга, и именно из-за этого он остался на родине на неопределенный срок. В то же время коллеги сообщили, что форвард не отвечает на звонки из клуба. Если действительно так, то вся сложившаяся ситуация выглядит крайне некрасиво.
Матч против омского «Авангарда», который состоится сегодня, станет уже девятым подряд, в котором Буше не примет участие. Были слухи о том, что возвращения американца стоит ждать только к плей-офф. Появлялась даже информация, что форвард вообще не вернется в КХЛ. Учитывая, какие деньги получает в КХЛ Буше (90 000 000 рублей по информации «Чемпионата») а также условия, при которых его приютила российская лига (для Северной Америки хоккеист стал изгоем после секс-скандала и суда), поведение Рида выглядит еще более странным.
«Автомобилисту» же отсутствие Буше совсем не на руку в плане глубины состава: в конце января екатеринбуржцы потеряли еще одного нападающего — Кертис Волк покинул команду по собственному желанию, контракт был расторгнут без выплаты компенсации. Вот и получается, что клуб с большими амбициями лишился сразу двух важных форвардов: получи сейчас кто-то из оставшихся нападающих повреждение, ситуация станет еще тяжелее, а впереди у екатеринбуржцев матчи против серьезных соперников из топ-4 Востока и топ-6 Запада.