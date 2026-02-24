«Металлург» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в матче КХЛ в овертайме

Во втором периоде травму получил один из лидеров «Металлурга» Дмитрий Силантьев. Форвард неудачно подкатился к борту, споткнулся и на высокой скорости врезался ногами в ограждение. Покинуть лед самостоятельно Силантьев не смог — его увезли на носилках.