«Металлург» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в матче КХЛ в овертайме

Магнитогорский «Металлург» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Источник: РБК Спорт

В составе гостей шайбы забросили Данил Веряев (4-я минута), Илья Квочко (10), Михаил Ильин (29) и Иоаннис Калдис (65). У хозяев отличились Сергей Толчинский (34), Никита Михайлис (48) и Роман Канцеров (50).

Калдис забросил победную шайбу за две секунды до сирены.

Во втором периоде травму получил один из лидеров «Металлурга» Дмитрий Силантьев. Форвард неудачно подкатился к борту, споткнулся и на высокой скорости врезался ногами в ограждение. Покинуть лед самостоятельно Силантьев не смог — его увезли на носилках.

«Металлург» набрал 94 очка в 58 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции и всей КХЛ. «Северсталь» с 80 очками в 61 встрече расположилась на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» 27 февраля в гостях сыграет с омским «Авангардом», «Северсталь» в тот же день примет нижегородское «Торпедо».

Металлург Мг
3:4
0:2, 1:1, 2:0
ОТ
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7011 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Андрей Козырев
Вратари
Илья Набоков
(00:00-28:25)
Константин Шостак
Александр Смолин
(c 28:25)
1-й период
03:39
Данил Веряев
(Иван Подшивалов)
06:28
Дерек Барак
09:40
Илья Квочко
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
11:31
Давид Думбадзе
2-й период
24:58
Илья Набоков
28:25
Михаил Ильин
30:03
Роман Канцеров
33:05
Сергей Толчинский
(Макар Хабаров, Даниил Вовченко)
3-й период
43:51
Янни Калдис
47:46
Никита Михайлис
(Макар Хабаров, Руслан Исхаков)
49:02
Роман Канцеров
(Алексей Маклюков)
52:49
Томас Грегуар
Овертайм
64:58
Янни Калдис
Статистика
Металлург Мг
Северсталь
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит