Разин о своем удалении: «С судьями сейчас разговаривать вообще нельзя. Факать можно. Надо английский подучить»

Специалист заработал 2 минуты штрафного времени за оскорбление судей и неспортивное поведение на последней минуте третьего периода.
— Что вы сказали судье?
— Я ему кричал, что он должен был свистнуть, когда попало в линейного. Он свистел же, когда шайба была не прижата у ворот «Авангарда», когда он не видел ее. Здесь я считаю, что тоже судья повлиял на игру, должен был свистеть. Он подъехал со своей камерой и спросил: «Вы уверены в себе?» Я сказал: «Да, уверен». Две [минуты].
— То есть грубости никакой с вашей стороны не было в этом моменте?
— У него есть камера. Пусть эту камеру включат и покажут. Меня последний раз удалили за то, что… В Казани мы играли в начале сезона и я просмотр хотел взять, но мне сказали, что кончилось время. И гол, который должны были отменить, засчитали.
В этот раз я показывал судье, что мы берем, он не ехал. В Екатеринбурге вроде бы играли. Потом подъезжает. Я говорю: «У тебя со слухом проблемы?» Он мне говорит: «Почему ты — вы или ты я уже не помню — со мной на ты?» Я говорю: «Иди и смотри». Две. То есть сейчас с судьями разговаривать вообще нельзя, все очень жестко. Наверное, «факать» можно. Некоторые: фак, фак. Надо английский в этом плане подучить немножко и с них брать пример, — сказал Разин на пресс-конференции.