Разин о своем удалении: «С судьями сейчас разговаривать вообще нельзя. Факать можно. Надо английский подучить»

В этот раз я показывал судье, что мы берем, он не ехал. В Екатеринбурге вроде бы играли. Потом подъезжает. Я говорю: «У тебя со слухом проблемы?» Он мне говорит: «Почему ты — вы или ты я уже не помню — со мной на ты?» Я говорю: «Иди и смотри». Две. То есть сейчас с судьями разговаривать вообще нельзя, все очень жестко. Наверное, «факать» можно. Некоторые: фак, фак. Надо английский в этом плане подучить немножко и с них брать пример, — сказал Разин на пресс-конференции.