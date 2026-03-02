«Локомотив» продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Артур Каюмов (36-я минута) и Байрон Фрэз (44). Победный буллит реализовал Каюмов. У «Северстали» шайбы забросили Владислав Цицюра (14) и Александр Скоренов (60).