«Локомотив» продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на выезде в серии буллитов обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Артур Каюмов (36-я минута) и Байрон Фрэз (44). Победный буллит реализовал Каюмов. У «Северстали» шайбы забросили Владислав Цицюра (14) и Александр Скоренов (60).

Железнодорожники вышли вперед в сезонной серии против «Северстали» — 3−2.

«Локомотив» (89 очков) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала шестую победу подряд. «Северсталь» (81) располагается на третьем месте.

В следующем матче чемпионата «Локомотив» 4 марта на выезде сыграет против «Сочи», «Северсталь» 9 марта снова встретится с «Локомотивом», матч пройдет в Ярославле.

Северсталь
2:3
1:0, 0:1, 1:1, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Боб Хартли
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-58:07)
Даниил Исаев
Александр Самойлов
(c 59:11)
1-й период
07:11
Максим Березкин
13:22
Владислав Цицюра
(Даниил Казулаев, Александр Скоренов)
2-й период
35:24
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Алексей Береглазов)
3-й период
43:36
Байрон Фрэз
(Рихард Паник, Никита Кирьянов)
45:13
Данил Веряев
46:37
Илья Квочко
50:21
Даниил Мисюль
54:12
Мартин Гернат
58:50
Рихард Паник
59:11
Александр Скоренов
(Янни Калдис, Адам Лишка)
Овертайм
63:52
Егор Сурин
63:52
Александр Скоренов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
Северсталь
Локомотив
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит