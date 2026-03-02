«Локомотив» продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Артур Каюмов (36-я минута) и Байрон Фрэз (44). Победный буллит реализовал Каюмов. У «Северстали» шайбы забросили Владислав Цицюра (14) и Александр Скоренов (60).
Железнодорожники вышли вперед в сезонной серии против «Северстали» — 3−2.
«Локомотив» (89 очков) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала шестую победу подряд. «Северсталь» (81) располагается на третьем месте.
В следующем матче чемпионата «Локомотив» 4 марта на выезде сыграет против «Сочи», «Северсталь» 9 марта снова встретится с «Локомотивом», матч пройдет в Ярославле.
Андрей Козырев
Боб Хартли
Александр Самойлов
(00:00-58:07)
Даниил Исаев
Александр Самойлов
(c 59:11)
07:11
Максим Березкин
13:22
Владислав Цицюра
(Даниил Казулаев, Александр Скоренов)
35:24
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Алексей Береглазов)
43:36
Байрон Фрэз
(Рихард Паник, Никита Кирьянов)
45:13
Данил Веряев
46:37
Илья Квочко
50:21
Даниил Мисюль
54:12
Мартин Гернат
58:50
Рихард Паник
59:11
Александр Скоренов
(Янни Калдис, Адам Лишка)
63:52
Егор Сурин
63:52
Александр Скоренов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит