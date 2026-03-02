«Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
Шайбу на 17-й минуте забросил Семен Кизимов.
Результативной передачей отметился Даниэль Спронг. По ходу регулярного чемпионата он был выведен из состава ЦСКА, после чего покинул клуб и перешел в «Автомобилист». В текущем сезоне в составе армейского клуба он провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 19 результативных передач. В «Автомобилисте» он сыграл 17 матчей, набрав 21 (11 + 10) очко.
«Автомобилист» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 61 матче. Армейцы набрали 74 очка в 61 встрече и занимают 5-е место на Западе. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф.
В следующем матче ЦСКА 4 марта примет омский «Авангард», «Автомобилист “в этот же день сыграет в гостях против московского “Динамо”.
Игорь Никитин
Николай Заварухин
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:38)
Владимир Галкин
Дмитрий Гамзин
(58:30-58:50)
04:11
Алексей Чуркин
07:46
Командный штраф
16:44
Семен Кизимов
(Даниэль Спронг, Никита Трямкин)
18:55
Владимир Галкин
25:30
Александр Шаров
25:54
Данил Романцев
40:35
Николай Коваленко
42:29
Павел Карнаухов
59:16
Никита Трямкин
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит