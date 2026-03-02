«Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Результативной передачей отметился Даниэль Спронг. По ходу регулярного чемпионата он был выведен из состава ЦСКА, после чего покинул клуб и перешел в «Автомобилист». В текущем сезоне в составе армейского клуба он провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 19 результативных передач. В «Автомобилисте» он сыграл 17 матчей, набрав 21 (11 + 10) очко.