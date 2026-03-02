Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
2
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
03.03
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
03.03
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03.03
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.50
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03.03
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
03.03
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

«Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургской команды.

Источник: ХК "Автомобилист"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Шайбу на 17-й минуте забросил Семен Кизимов.

Результативной передачей отметился Даниэль Спронг. По ходу регулярного чемпионата он был выведен из состава ЦСКА, после чего покинул клуб и перешел в «Автомобилист». В текущем сезоне в составе армейского клуба он провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 19 результативных передач. В «Автомобилисте» он сыграл 17 матчей, набрав 21 (11 + 10) очко.

«Автомобилист» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 61 матче. Армейцы набрали 74 очка в 61 встрече и занимают 5-е место на Западе. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф.

В следующем матче ЦСКА 4 марта примет омский «Авангард», «Автомобилист “в этот же день сыграет в гостях против московского “Динамо”.

ЦСКА
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 5982 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Николай Заварухин
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:38)
Владимир Галкин
Дмитрий Гамзин
(58:30-58:50)
1-й период
04:11
Алексей Чуркин
07:46
Командный штраф
16:44
Семен Кизимов
(Даниэль Спронг, Никита Трямкин)
18:55
Владимир Галкин
2-й период
25:30
Александр Шаров
25:54
Данил Романцев
3-й период
40:35
Николай Коваленко
42:29
Павел Карнаухов
59:16
Никита Трямкин
Статистика
ЦСКА
Автомобилист
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит