Ларионов попросил быстрее начать пресс-конференцию из-за матча «Реала»

В понедельник СКА на домашнем льду разгромил «Барыс» со счетом 7:0. В этот день «Реал» принимает «Хетафе» в рамках 26-го тура Ла Лиги. Встреча стартовала в 23:00 по московскому времени.
Заходя в пресс-центр, Ларионов сказал: «Вижу улыбки на лицах людей. Давайте, поехали. Сейчас “Реал” будет играть через 40 минут».
В августе 2023 года, во время работы в нижегородском «Торпедо», Ларионов на пресс-конференции признался в любви к футболу. 6 июня 2025 года, спустя четыре дня после назначения на должность в СКА, он заявил, что хотел бы быть похожим на итальянца Карло Анчелотти, который ранее возглавлял «Реал».
Игорь Ларионов
Михаил Кравец
Артемий Плешков
Андрей Шутов
(00:00-24:19)
Адам Шил
(c 24:19)
09:33
Михаил Воробьев
(Николай Голдобин, Никита Дишковский)
10:17
Маркус Филлипс
10:17
Адиль Бекетаев
11:53
Сергей Плотников
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
16:49
Джозеф Бландизи
24:19
Егор Савиков
(Джозеф Бландизи, Скотт Уилсон)
32:08
Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
36:49
Матвей Поляков
(Рокко Гримальди, Сергей Сапего)
40:26
Мэйсон Морелли
42:45
Матвей Поляков
51:07
Сергей Плотников
(Маркус Филлипс, Николай Голдобин)
56:29
Матвей Короткий
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
60:00
Иан Маккошен
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит