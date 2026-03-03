Ларионов попросил быстрее начать пресс-конференцию из-за матча «Реала»

В августе 2023 года, во время работы в нижегородском «Торпедо», Ларионов на пресс-конференции признался в любви к футболу. 6 июня 2025 года, спустя четыре дня после назначения на должность в СКА, он заявил, что хотел бы быть похожим на итальянца Карло Анчелотти, который ранее возглавлял «Реал».