«Автомобилист» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Анатолий Голышев (22-я минута), Роман Горбунов (24) и Максим Осипов (55). У «Металлурга» отличился Егор Яковлев (44).

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ. Екатеринбургский клуб, набрав 80 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Металлург» лидирует с 97 баллами. Команда Андрея Разина проиграла четыре из последних пяти матчей в КХЛ.

В следующем матче «Металлург» 8 марта примет челябинский «Трактор», а «Автомобилист дома сыграет с ярославским “Локомотивом” 11 марта.

Металлург Мг
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Николай Заварухин
Вратари
Александр Смолин
(00:00-23:20)
Владимир Галкин
Илья Набоков
(c 23:20)
2-й период
21:37
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Максим Денежкин)
23:20
Роман Горбунов
(Никита Трямкин, Джесси Блэкер)
26:56
Никита Трямкин
38:10
Владимир Галкин
3-й период
43:00
Егор Яковлев
(Данила Паливко, Даниил Вовченко)
51:11
Робин Пресс
54:52
Максим Осипов
(Александр Шаров, Артем Каштанов)
57:18
Даниил Вовченко
Статистика
Металлург Мг
Автомобилист
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит