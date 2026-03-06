«Автомобилист» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд в КХЛ

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ. Екатеринбургский клуб, набрав 80 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Металлург» лидирует с 97 баллами. Команда Андрея Разина проиграла четыре из последних пяти матчей в КХЛ.