«Автомобилист» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд в КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Анатолий Голышев (22-я минута), Роман Горбунов (24) и Максим Осипов (55). У «Металлурга» отличился Егор Яковлев (44).
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ. Екатеринбургский клуб, набрав 80 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Металлург» лидирует с 97 баллами. Команда Андрея Разина проиграла четыре из последних пяти матчей в КХЛ.
В следующем матче «Металлург» 8 марта примет челябинский «Трактор», а «Автомобилист дома сыграет с ярославским “Локомотивом” 11 марта.
Андрей Разин
Николай Заварухин
Александр Смолин
(00:00-23:20)
Владимир Галкин
Илья Набоков
(c 23:20)
21:37
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Максим Денежкин)
23:20
Роман Горбунов
(Никита Трямкин, Джесси Блэкер)
26:56
Никита Трямкин
38:10
Владимир Галкин
43:00
Егор Яковлев
(Данила Паливко, Даниил Вовченко)
51:11
Робин Пресс
54:52
Максим Осипов
(Александр Шаров, Артем Каштанов)
57:18
Даниил Вовченко
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит