Шайба Абрамова принесла ЦСКА победу над «Трактором» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 36-й минуте забросил Виталий Абрамов. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 19 бросков, оформив седьмой в сезоне и десятый в карьере шатаут в КХЛ.

ЦСКА, набрав 76 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 65 баллами располагается на шестой строчке на Востоке.

В следующем матче «Трактор» 8 марта сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», двумя днями позднее ЦСКА примет «Сочи».

В другом матче «Сочи» дома обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

ЦСКА
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9875 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Евгений Корешков
Вратари
Дмитрий Гамзин
Дмитрий Николаев
(00:00-58:46)
1-й период
01:23
Александр Кадейкин
18:24
Михаил Горюнов-Рольгизер
2-й период
22:35
Владислав Юсупов
27:38
Егор Коршков
27:52
Иван Дроздов
35:45
Виталий Абрамов
(Никита Охотюк)
3-й период
41:00
Михал Чайковски
Статистика
ЦСКА
Трактор
Штрафное время
2
10
Игра в большинстве
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит