Шайба Абрамова принесла ЦСКА победу над «Трактором» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 36-й минуте забросил Виталий Абрамов. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 19 бросков, оформив седьмой в сезоне и десятый в карьере шатаут в КХЛ.
ЦСКА, набрав 76 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 65 баллами располагается на шестой строчке на Востоке.
В следующем матче «Трактор» 8 марта сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», двумя днями позднее ЦСКА примет «Сочи».
В другом матче «Сочи» дома обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Игорь Никитин
Евгений Корешков
Дмитрий Гамзин
Дмитрий Николаев
(00:00-58:46)
01:23
Александр Кадейкин
18:24
Михаил Горюнов-Рольгизер
22:35
Владислав Юсупов
27:38
Егор Коршков
27:52
Иван Дроздов
35:45
Виталий Абрамов
(Никита Охотюк)
41:00
Михал Чайковски
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит