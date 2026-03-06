Шайба Абрамова принесла ЦСКА победу над «Трактором» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 36-й минуте забросил Виталий Абрамов. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 19 бросков, оформив седьмой в сезоне и десятый в карьере шатаут в КХЛ.