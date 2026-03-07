Хет-трик Барабанова и дубль Семенова помогли «Ак Барсу» победить в игре КХЛ

Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). В составе «Ак Барса» хет-трик оформил Александр Барабанов (13, 31, 58-я минуты), дублем отметился Кирилл Семенов (6, 37), еще одну шайбу забросил Алексей Пустозеров (34). У «Сибири» отличились Энди Андреофф (19) и Тэйлор Бек (29, 49).