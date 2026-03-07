Ричмонд
Хет-трик Барабанова и дубль Семенова помогли «Ак Барсу» победить в игре КХЛ

Хет-трик Барабанова и дубль Семенова помогли «Ак Барсу» победить «Сибирь» в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). В составе «Ак Барса» хет-трик оформил Александр Барабанов (13, 31, 58-я минуты), дублем отметился Кирилл Семенов (6, 37), еще одну шайбу забросил Алексей Пустозеров (34). У «Сибири» отличились Энди Андреофф (19) и Тэйлор Бек (29, 49).

Бек также отметился голевым пасом. 34-летний канадский нападающий набрал 400 очков (131 гол + 269 передач) в КХЛ с учетом плей-офф. Для достижения этой отметки ему понадобилось 514 матчей.

«Ак Барс», набрав 86 очков, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Сибирь» с 60 баллами идет восьмой.

В следующем матче «Ак Барс» примет московский «Спартак» 10 марта. «Сибирь» днем ранее встретится с омским «Авангардом» на льду соперника.

Ак Барс
6:3
2:1, 3:1, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
7.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8016 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Ярослав Люзенков
Вратари
Максим Арефьев
Михаил Бердин
(00:00-36:21)
Антон Красоткин
(36:21-56:54)
Антон Красоткин
(57:15-58:04)
1-й период
01:58
Степан Терехов
05:14
Кирилл Семенов
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
12:58
Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
18:03
Михаил Фисенко
18:11
Энди Андреофф
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
2-й период
24:45
Митчелл Миллер
27:16
Михаил Фисенко
28:13
Тэйлор Бек
(Антон Косолапов, Егор Аланов)
30:59
Александр Барабанов
(Алексей Марченко, Илья Карпухин)
33:24
Вячеслав Лещенко
33:50
Алексей Пустозеров
(Александр Барабанов)
35:07
Вячеслав Лещенко
36:21
Кирилл Семенов
(Алексей Пустозеров, Никита Лямкин)
3-й период
43:45
Антон Косолапов
44:29
Кирилл Семенов
47:16
Илья Карпухин
48:29
Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Антон Косолапов)
50:26
Командный штраф
57:15
Александр Барабанов
(Артем Галимов, Алексей Марченко)
58:04
Степан Терехов
59:35
Илья Карпухин
59:35
Илья Карпухин
59:35
Илья Карпухин
59:35
Энди Андреофф
59:35
Энди Андреофф
59:35
Энди Андреофф
Статистика
Ак Барс
Сибирь
Штрафное время
23
17
Игра в большинстве
4
7
Голы в большинстве
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит