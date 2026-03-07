СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в 1000-м матче Плотникова в КХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников отдал два голевых паса. Он также провел свой 1000-й матч в КХЛ и стал четвертым игроком в истории, кому удалось достичь такой отметки. Всего в активе 35-летнего форварда стало 590 очков (253 гола + 337 передач) в КХЛ. Раньше Плотникова до этой отметки добирались экс-защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков (1001 матч), форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев (1121) и нападающий «Шанхайских драконов» Илья Каблуков (1044).