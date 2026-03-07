Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.25
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.73
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2

СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в 1000-м матче Плотникова в КХЛ

СКА в овертайме победил московское «Динамо» в 1000-м матче Плотникова в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Петербургский СКА на выезде в овертайме победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Динамо» отличился Артем Швец-Роговой (33-я минута). У СКА шайбы забросили Марат Хайруллин (55) и Николай Голдобин (65).

Нападающий СКА Сергей Плотников отдал два голевых паса. Он также провел свой 1000-й матч в КХЛ и стал четвертым игроком в истории, кому удалось достичь такой отметки. Всего в активе 35-летнего форварда стало 590 очков (253 гола + 337 передач) в КХЛ. Раньше Плотникова до этой отметки добирались экс-защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков (1001 матч), форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев (1121) и нападающий «Шанхайских драконов» Илья Каблуков (1044).

СКА второй раз по ходу сезона обыграл «Динамо» при двух поражениях. Петербургский клуб, набрав 75 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Динамо» идет седьмым с 73 баллами.

В следующем матче московское «Динамо» 9 марта примет минское «Динамо», двумя днями позднее минчане отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют против СКА.

Динамо М
1:2
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
7.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Игорь Ларионов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Артемий Плешков
1-й период
05:15
Иван Зинченко
09:46
Михаил Воробьев
10:48
Егор Римашевский
2-й период
30:04
Сергей Артемьев
30:04
Рокко Гримальди
32:13
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
3-й период
46:00
Тимур Кол
54:53
Марат Хайруллин
(Сергей Плотников)
Овертайм
61:02
Маркус Филлипс
64:02
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
Статистика
Динамо М
СКА
Штрафное время
8
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит