СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в 1000-м матче Плотникова в КХЛ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Петербургский СКА на выезде в овертайме победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Динамо» отличился Артем Швец-Роговой (33-я минута). У СКА шайбы забросили Марат Хайруллин (55) и Николай Голдобин (65).
Нападающий СКА Сергей Плотников отдал два голевых паса. Он также провел свой 1000-й матч в КХЛ и стал четвертым игроком в истории, кому удалось достичь такой отметки. Всего в активе 35-летнего форварда стало 590 очков (253 гола + 337 передач) в КХЛ. Раньше Плотникова до этой отметки добирались экс-защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков (1001 матч), форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев (1121) и нападающий «Шанхайских драконов» Илья Каблуков (1044).
СКА второй раз по ходу сезона обыграл «Динамо» при двух поражениях. Петербургский клуб, набрав 75 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Динамо» идет седьмым с 73 баллами.
В следующем матче московское «Динамо» 9 марта примет минское «Динамо», двумя днями позднее минчане отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют против СКА.
Вячеслав Козлов
Игорь Ларионов
Владислав Подъяпольский
Артемий Плешков
05:15
Иван Зинченко
09:46
Михаил Воробьев
10:48
Егор Римашевский
30:04
Сергей Артемьев
30:04
Рокко Гримальди
32:13
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
46:00
Тимур Кол
54:53
Марат Хайруллин
(Сергей Плотников)
61:02
Маркус Филлипс
64:02
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит