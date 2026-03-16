«Металлург» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Команда из Екатеринбурга по ходу матча вела в две шайбы, но не удержала преимущество. В составе «Магнитки» дубль оформил Роман Канцеров, по одной шайбе забросили Александр Петунин и Егор Яковлев. У «Автомобилиста» отличились Даниэль Спронг, Максим Денежкин и Стефан Да Коста.