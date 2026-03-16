«Металлург» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Команда из Екатеринбурга по ходу матча вела в две шайбы, но не удержала преимущество. В составе «Магнитки» дубль оформил Роман Канцеров, по одной шайбе забросили Александр Петунин и Егор Яковлев. У «Автомобилиста» отличились Даниэль Спронг, Максим Денежкин и Стефан Да Коста.
Ранее «Металлург» досрочно стал обладателем Кубка Континента как победитель регулярного чемпионата КХЛ. «Автомобилист» обеспечил себе 4-е место на Востоке перед плей-офф.
18 марта «Металлург» на выезде сыграет с «Трактором», а «Автомобилист» в гостях встретится с «Шанхай Дрэгонс».
Андрей Разин
Николай Заварухин
Александр Смолин
Евгений Аликин
(00:00-33:24)
Владимир Галкин
(33:24-59:17)
10:24
Даниил Вовченко
10:24
Брукс Мэйсек
13:01
Даниэль Спронг
(Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек)
21:21
Брукс Мэйсек
22:42
Максим Денежкин
(Джесси Блэкер, Егор Черников)
28:31
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Макар Хабаров)
29:04
Роман Канцеров
(Андрей Козлов, Кирилл Жуков)
30:55
Стефан Да Коста
(Брукс Мэйсек, Даниэль Спронг)
33:24
Роман Горбунов
37:31
Михаил Федоров
38:26
Артем Минулин
44:07
Роман Канцеров
(Андрей Козлов, Владимир Ткачев)
47:19
Максим Денежкин
49:10
Роман Горбунов
49:59
Никита Шашков
58:51
Егор Яковлев
(Руслан Исхаков)
60:00
Дерек Барак
60:00
Роман Горбунов
60:00
Даниэль Спронг
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит