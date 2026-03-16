Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
0
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.95
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
1
:
Ак Барс
0
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.90
П2
4.55
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
0
:
Нефтехимик
3
Все коэффициенты
П1
16.00
X
7.50
П2
1.47
Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.33
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
17.03
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.20
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

«Металлург» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Хоккеисты «Металлурга» нанесли поражение «Автомобилисту» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, прошедшая в понедельник в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Андрея Разина.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Команда из Екатеринбурга по ходу матча вела в две шайбы, но не удержала преимущество. В составе «Магнитки» дубль оформил Роман Канцеров, по одной шайбе забросили Александр Петунин и Егор Яковлев. У «Автомобилиста» отличились Даниэль Спронг, Максим Денежкин и Стефан Да Коста.

Ранее «Металлург» досрочно стал обладателем Кубка Континента как победитель регулярного чемпионата КХЛ. «Автомобилист» обеспечил себе 4-е место на Востоке перед плей-офф.

18 марта «Металлург» на выезде сыграет с «Трактором», а «Автомобилист» в гостях встретится с «Шанхай Дрэгонс».

Металлург Мг
4:3
0:1, 2:2, 2:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7051 зритель
Главные тренеры
Андрей Разин
Николай Заварухин
Вратари
Александр Смолин
Евгений Аликин
(00:00-33:24)
Владимир Галкин
(33:24-59:17)
1-й период
10:24
Даниил Вовченко
10:24
Брукс Мэйсек
13:01
Даниэль Спронг
(Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек)
2-й период
21:21
Брукс Мэйсек
22:42
Максим Денежкин
(Джесси Блэкер, Егор Черников)
28:31
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Макар Хабаров)
29:04
Роман Канцеров
(Андрей Козлов, Кирилл Жуков)
30:55
Стефан Да Коста
(Брукс Мэйсек, Даниэль Спронг)
33:24
Роман Горбунов
37:31
Михаил Федоров
38:26
Артем Минулин
3-й период
44:07
Роман Канцеров
(Андрей Козлов, Владимир Ткачев)
47:19
Максим Денежкин
49:10
Роман Горбунов
49:59
Никита Шашков
58:51
Егор Яковлев
(Руслан Исхаков)
Овертайм
60:00
Дерек Барак
60:00
Роман Горбунов
60:00
Даниэль Спронг
Статистика
Металлург Мг
Автомобилист
Штрафное время
8
16
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит