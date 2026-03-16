Московское «Динамо» в четвертый раз в сезоне обыграло «Спартак» в КХЛ

Команды провели шестой матч между собой в текущем сезоне, в четырех из них победу одержало «Динамо». Ранее ТАСС сообщал, что перед встречей состоялось чествование победителей чемпионата СССР по хоккею 1976 года: 50 лет назад «Спартак» со счетом 8:5 обыграл в Москве горьковское «Торпедо» и в четвертый раз стал чемпионом страны.