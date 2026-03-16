Московское «Динамо» в четвертый раз в сезоне обыграло «Спартак» в КХЛ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 4:3 после серии буллитов обыграло столичный «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 6 572 зрителей.
В составе «Динамо» шайбы забросили Дилан Сикьюра (15-я и 47-я минуты) и Даниил Пыленков (30). У «Спартака» отличились Александр Беляев (25), Герман Рубцов (28), Даниил Орлов (35). Победный буллит реализовал Семен Дер-Аргучинцев.
Команды провели шестой матч между собой в текущем сезоне, в четырех из них победу одержало «Динамо». Ранее ТАСС сообщал, что перед встречей состоялось чествование победителей чемпионата СССР по хоккею 1976 года: 50 лет назад «Спартак» со счетом 8:5 обыграл в Москве горьковское «Торпедо» и в четвертый раз стал чемпионом страны.
«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 66 матчах. «Спартак» располагается на 8-й строчке Запада с 77 очками после 66 игр. В следующем матче бело-голубые 18 марта примут «Адмирал» из Владивостока, «Спартак» в этот же день дома сыграет с московским ЦСКА.
Алексей Жамнов
Вячеслав Козлов
Артем Загидулин
Владислав Подъяпольский
11:26
Максим Мамин
13:44
Михаил Мальцев
14:48
Дилан Сикьюра
(Максим Мамин, Джордан Уил)
24:36
Александр Беляев
(Герман Рубцов, Андрей Миронов)
27:54
Герман Рубцов
(Егор Филин, Александр Беляев)
29:19
Даниил Пыленков
(Семен Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев)
31:15
Александр Беляев
31:15
Джордан Уил
34:36
Даниил Орлов
(Дмитрий Вишневский, Данил Пивчулин)
44:24
Максим Мамин
46:47
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил, Никита Гусев)
63:44
Джордан Уил
победный бросок: Семен Дер-Аргучинцев
(Динамо М)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит