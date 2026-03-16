Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
17.03
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.70
П2
4.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Московское «Динамо» в четвертый раз в сезоне обыграло «Спартак» в КХЛ

Бело-голубые оказались точнее в серии буллитов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 4:3 после серии буллитов обыграло столичный «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 6 572 зрителей.

В составе «Динамо» шайбы забросили Дилан Сикьюра (15-я и 47-я минуты) и Даниил Пыленков (30). У «Спартака» отличились Александр Беляев (25), Герман Рубцов (28), Даниил Орлов (35). Победный буллит реализовал Семен Дер-Аргучинцев.

Команды провели шестой матч между собой в текущем сезоне, в четырех из них победу одержало «Динамо». Ранее ТАСС сообщал, что перед встречей состоялось чествование победителей чемпионата СССР по хоккею 1976 года: 50 лет назад «Спартак» со счетом 8:5 обыграл в Москве горьковское «Торпедо» и в четвертый раз стал чемпионом страны.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 66 матчах. «Спартак» располагается на 8-й строчке Запада с 77 очками после 66 игр. В следующем матче бело-голубые 18 марта примут «Адмирал» из Владивостока, «Спартак» в этот же день дома сыграет с московским ЦСКА.

Спартак
3:4
0:1, 3:1, 0:1, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 6572 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Вячеслав Козлов
Вратари
Артем Загидулин
Владислав Подъяпольский
1-й период
11:26
Максим Мамин
13:44
Михаил Мальцев
14:48
Дилан Сикьюра
(Максим Мамин, Джордан Уил)
2-й период
24:36
Александр Беляев
(Герман Рубцов, Андрей Миронов)
27:54
Герман Рубцов
(Егор Филин, Александр Беляев)
29:19
Даниил Пыленков
(Семен Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев)
31:15
Александр Беляев
31:15
Джордан Уил
34:36
Даниил Орлов
(Дмитрий Вишневский, Данил Пивчулин)
3-й период
44:24
Максим Мамин
46:47
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил, Никита Гусев)
Овертайм
63:44
Джордан Уил
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Семен Дер-Аргучинцев
(Динамо М)
Статистика
Спартак
Динамо М
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит