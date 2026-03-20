Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» и стало седьмым на Западе КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» уступило дома казанскому «Ак Барсу» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась поражением хозяев со счетом 5:7 (3:1, 0:2, 2:4). В составе «Ак Барса» хет-трик оформил Нэйтан Тодд (41, 48 и 59-я минуты), по разу отличились Кирилл Семенов (19), Митчелл Миллер (31), Александр Хмелевский (40) и Александр Барабанов (60). У «Динамо» по шайбе забросили Павел Кудрявцев (9), Иван Зинченко (17), Артем Ильенко (20), Ансель Галимов (45) и Артем Чернов (60).

В параллельном матче петербургский СКА дома выиграл у «Шанхайских драконов» со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). Благодаря этому результату СКА набрал 81 очко и занял пятое место в Западной конференции, опередив ставшее шестым нижегородское «Торпедо» и финишировавшее седьмым «Динамо» за счет большего количества побед в основное время.

В другом матче действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 выиграл у победителя регулярного чемпионата магнитогорского «Металлурга» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Московский «Спартак» дома в серии буллитов уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) и занял восьмое место на Западе.

Динамо М
5:7
3:1, 0:2, 2:4
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-58:41)
Тимур Билялов
Максим Моторыгин
(58:59-59:22)
Максим Моторыгин
(c 59:37)
1-й период
01:06
Даниил Давыдов
03:50
Кирилл Адамчук
07:31
Кирилл Адамчук
08:20
Павел Кудрявцев
16:38
Иван Зинченко
(Семен Дер-Аргучинцев, Тимур Кол)
17:40
Степан Фальковский
18:37
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов, Тимур Билялов)
19:17
Артем Ильенко
(Артем Сергеев, Кирилл Адамчук)
2-й период
29:37
Роман Калиниченко
30:13
Митчелл Миллер
(Нэйтан Тодд, Илья Сафонов)
34:47
Григорий Денисенко
39:04
Кирилл Адамчук
39:04
Павел Кудрявцев
39:54
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Илья Сафонов)
3-й период
40:33
Нэйтан Тодд
(Илья Сафонов, Артем Галимов)
44:53
Ансель Галимов
(Артем Чернов, Артем Бондарь)
45:24
Иван Зинченко
47:05
Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Артем Галимов)
47:22
Илья Карпухин
58:59
Нэйтан Тодд
59:14
Артем Чернов
59:37
Александр Барабанов
(Алексей Марченко, Артем Галимов)
Статистика
Динамо М
Ак Барс
Штрафное время
14
6
Голы в большинстве
1
4
Голы в меньшинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит