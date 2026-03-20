Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» и стало седьмым на Западе КХЛ

В параллельном матче петербургский СКА дома выиграл у «Шанхайских драконов» со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). Благодаря этому результату СКА набрал 81 очко и занял пятое место в Западной конференции, опередив ставшее шестым нижегородское «Торпедо» и финишировавшее седьмым «Динамо» за счет большего количества побед в основное время.