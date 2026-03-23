Тренер «Металлурга» объяснил, почему оставил Ткачева без шанса на бонус

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин объяснил решение не включать в состав на заключительный матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ Владимира Ткачева, которому не хватило двух очков для попадания в тройку лучших бомбардиров и получения повышенных бонусов. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.
«Заранее договаривались, что в Ярославль он точно не поедет, потому что в Ярославль вся команда не ехала, весь костяк, который будет начинать серию с “Сибирью”, — сказал Разин.
Он также отметил, что с Ткачевым была проведена психологическая работа и тренерский штаб делал все, чтобы хоккеист заработал как можно больше очков. «В том же Челябинске он играл в двух бригадах большинства и там провел много игрового времени, но, к сожалению, очки не прилипли», — добавил Разин.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ Ткачев занял четвертую строчку в списке бомбардиров. На его счету 71 очко, ему не хватило двух очков, чтобы обойти Алекса Леможа (73) и попасть в тройку лидеров.
В текущем сезоне «Металлург» впервые в истории стал обладателем Кубка континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.
В первом раунде Кубка Гагарина клуб встретится с новосибирской «Сибирью». Первый матч пройдет в Магнитогорске 24 марта.