Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
0
:
Салават Юлаев
0
П1
2.05
X
3.89
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
П1
2.10
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
П1
2.05
X
3.74
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
П1
2.07
X
3.93
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
24.03
Рейнджерс
:
Оттава
П1
3.58
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
Тренер «Металлурга» объяснил, почему оставил Ткачева без шанса на бонус

По итогам регулярного чемпионата КХЛ Ткачев занял четвертую строчку в списке бомбардиров. Ему не хватило двух очков для попадания в тройку лучших и получения повышенных бонусов.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин объяснил решение не включать в состав на заключительный матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ Владимира Ткачева, которому не хватило двух очков для попадания в тройку лучших бомбардиров и получения повышенных бонусов. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

«Заранее договаривались, что в Ярославль он точно не поедет, потому что в Ярославль вся команда не ехала, весь костяк, который будет начинать серию с “Сибирью”, — сказал Разин.

Он также отметил, что с Ткачевым была проведена психологическая работа и тренерский штаб делал все, чтобы хоккеист заработал как можно больше очков. «В том же Челябинске он играл в двух бригадах большинства и там провел много игрового времени, но, к сожалению, очки не прилипли», — добавил Разин.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ Ткачев занял четвертую строчку в списке бомбардиров. На его счету 71 очко, ему не хватило двух очков, чтобы обойти Алекса Леможа (73) и попасть в тройку лидеров.

В текущем сезоне «Металлург» впервые в истории стал обладателем Кубка континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

В первом раунде Кубка Гагарина клуб встретится с новосибирской «Сибирью». Первый матч пройдет в Магнитогорске 24 марта.

Хоккей. КХЛ
24.03
Металлург Мг
:
Сибирь
П1
1.56
X
4.36
П2
5.80