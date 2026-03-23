«Торпедо» обыграло «Северсталь» на старте первого раунда Кубка Гагарина

«Торпедо» обыграло «Северсталь» в первом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на выезде обыграло череповецкую «Северсталь» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в понедельник в Череповце и завершилась победой автозаводцев со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). У «Торпедо» по шайбе забросили Владислав Фирстов (29-я минута), Никита Шавин (34), Егор Виноградов (44) и Андрей Белевич (60). В составе хозяев отличился Адам Лишка (57).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу нижегородцев. Второй матч пройдет также в Череповце 25 марта. «Северсталь» и «Торпедо» впервые в истории встречаются в рамках Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» финишировало на шестой строчке.

Северсталь
1:4
0:0, 0:2, 1:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
23.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Исаков
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-57:22)
Денис Костин
Александр Самойлов
(c 59:37)
1-й период
12:45
Сергей Гончарук
14:12
Николай Чебыкин
2-й период
28:24
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Сергей Гончарук)
33:15
Никита Шавин
(Антон Силаев)
34:34
Николай Чебыкин
37:09
Никита Камалов
3-й период
43:19
Егор Виноградов
(Михаил Науменков, Антон Силаев)
56:55
Адам Лишка
(Александр Скоренов, Владимир Грудинин)
59:37
Андрей Белевич
Статистика
Северсталь
Торпедо
Штрафное время
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит