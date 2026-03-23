Нестеров стал лучшим бомбардиром в плей-офф КХЛ среди защитников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Игрок московского ЦСКА Никита Нестеров стал лучшим бомбардиром в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди защитников.
В стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с петербургским СКА он сделал голевую передачу. На счету защитника стало 59 очков (10 заброшенных шайб и 49 результативных пасов) в играх плей-офф КХЛ. Нестеров обогнал завершившего карьеру Илью Никулина, в активе которого 58 (16+42) очков.
Нестерову 32 года. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Защитник стал олимпийским чемпионом, серебряным призером Игр и завоевал бронзовую награду на чемпионате мира 2019 года.
Никулин является двукратным обладателем Кубка Гагарина и четырехкратным чемпионом России. Трижды он завоевывал золотые медали чемпионатов мира.