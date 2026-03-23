«Ак Барс» в овертайме обыграл «Трактор» в первом матче серии плей-офф КХЛ

На 11-й минуте встречи шайбу в ворота «Ак Барса» забросил форвард «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер. Судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на направление шайбы в ворота частью тела — взятие ворот было засчитано, так как шайба была заброшена клюшкой. Позднее главный тренер команды «Ак Барс» Анвар Гатиятулин взял запрос на блокировку вратаря, в результате второго видеопросмотра было определено — атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гол отменили.