П1
17.00
X
1.06
П2
23.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Трактор» в первом матче серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в первом матче серии ⅛ финала плей-офф КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе гостей дубль оформил Виталий Кравцов (16-я и 60-я минуты). У казанского клуба отличились Алексей Пустозеров (51), Нэйтан Тодд (56) и Илья Сафонов (77).

На 11-й минуте встречи шайбу в ворота «Ак Барса» забросил форвард «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер. Судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на направление шайбы в ворота частью тела — взятие ворот было засчитано, так как шайба была заброшена клюшкой. Позднее главный тренер команды «Ак Барс» Анвар Гатиятулин взял запрос на блокировку вратаря, в результате второго видеопросмотра было определено — атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гол отменили.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Вторая игра также пройдет в Казани 25 марта.

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» стал шестым.

Ак Барс
3:2
0:1, 0:0, 2:1
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
23.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8523 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Вратари
Тимур Билялов
Дмитрий Николаев
(00:00-58:38)
Дмитрий Николаев
(c 59:40)
1-й период
01:58
Григорий Денисенко
15:51
Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Джордан Гросс)
2-й период
28:22
Степан Терехов
31:29
Степан Горбунов
3-й период
48:00
Михал Чайковски
50:15
Алексей Пустозеров
54:10
Михаил Григоренко
55:26
Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Митчелл Миллер)
59:40
Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Андрей Светлаков)
Овертайм
76:26
Александр Барабанов
(Илья Сафонов)
Статистика
Ак Барс
Трактор
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит