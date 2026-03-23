«Ак Барс» в овертайме обыграл «Трактор» в первом матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе гостей дубль оформил Виталий Кравцов (16-я и 60-я минуты). У казанского клуба отличились Алексей Пустозеров (51), Нэйтан Тодд (56) и Илья Сафонов (77).
На 11-й минуте встречи шайбу в ворота «Ак Барса» забросил форвард «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер. Судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на направление шайбы в ворота частью тела — взятие ворот было засчитано, так как шайба была заброшена клюшкой. Позднее главный тренер команды «Ак Барс» Анвар Гатиятулин взял запрос на блокировку вратаря, в результате второго видеопросмотра было определено — атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гол отменили.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Вторая игра также пройдет в Казани 25 марта.
По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» стал шестым.
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Тимур Билялов
Дмитрий Николаев
(00:00-58:38)
Дмитрий Николаев
(c 59:40)
01:58
Григорий Денисенко
15:51
Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Джордан Гросс)
28:22
Степан Терехов
31:29
Степан Горбунов
48:00
Михал Чайковски
50:15
Алексей Пустозеров
54:10
Михаил Григоренко
55:26
Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Митчелл Миллер)
59:40
Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Андрей Светлаков)
76:26
Александр Барабанов
(Илья Сафонов)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
